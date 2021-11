Van der Vaart dolenthousiast over Ajax: ‘Zoveel rust, een absolute wereldtopper’

Woensdag, 24 november 2021 om 21:00 • Jeroen van Poppel

Rafael van der Vaart is onder de indruk van de rentree van André Onana onder de lat bij Ajax. De analist van Ziggo Sport zag hoe de 25-jarige doelman tegen Besiktas (1-2 winst) in zijn eerste wedstrijd in meer dan negen maanden tijd een uitstekende indruk maakte. "Hij is gewoon een absolute wereldtopper", aldus Van der Vaart.

Erik ten Hag gunde in Istanbul een basisplaats aan Onana, mede omdat de Amsterdammers al zeker waren van overwintering in de Champions League. "Het is makkelijk gezegd dat hij ze het Champions League-niveau geeft, maar dat is wél zo", aldus Van der Vaart. "Hij straalt zoveel rust en ervaring uit. Ik geef het je ook te doen: je hebt zo lang niet gespeeld, dan word je weer opgesteld... iedereen kijkt naar hem, en dan speelt hij gewoon een heerlijke wedstrijd."

Oei! André Onana voorkomt erger voor Ajax met een knappe redding. Nog een paar minuten tot de rust. #UCL #BESAJA pic.twitter.com/khzlAlM5hs — VTBL ? (@vtbl) November 24, 2021

De meest imponerende redding van Onana was op slag van rust op een inzet van Cyle Larin, die door de defensie van Ajax was gebroken. "Hij komt uit, gaat niet meteen naar de grond, even wachten. Echt top gedaan", analyseert Van der Vaart, die niet gelooft dat Onana zijn basisplaats behoudt. "Ten Hag heeft heel duidelijk gezegd dat Remko Pasveer de nummer één is, dus hij gaat gewoon weer op de bank zitten. Alleen ik vind: als je verder wil in de Champions League..."

Van der Vaart is benieuwd hoe Pasveer met de druk van Onana achter zich omgaat. "We zullen straks wel zien dat Pasveer heus wel zijn foutje gaat maken. Die druk staat op Pasveer, dat is een beetje lullig voor hem, maar als hij een foutje maakt, dan gaan we het natuurlijk hier over hebben. Dan gaan ze toch schreeuwen: 'Moet Onana spelen?' Zo is het nou eenmaal, dat hoort erbij, omdat Onana gewoon een absolute wereldtopper is."

Ajax maakt dit seizoen grote indruk in de Champions League en heeft nog geen punt verspeeld. Toch denkt Van der Vaart niet dat de Eredivisionist het toernooi kan winnen. "Ik vind dat niet realistisch, omdat ik denk dat er ploegen beter zijn. Maar áls je wat wil in de Champions League, dan heb je wat meer kans met Onana. Maar dat niveau is voor Ajax nog wel wat te ver weg. Dat maakt niet uit, want als je een beetje mazzel hebt met de loting en je komt een ronde verder, dan kan het wel. Maar de Champions League winnen, ik denk het eigenlijk niet."