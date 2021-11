Ajax blijft foutloos en verzekert zich van groepswinst in Champions League

Woensdag, 24 november 2021 om 20:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:40

Ajax heeft zich woensdagavond verzekerd van de groepswinst in de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag had genoeg aan een gelijkspel op bezoek Besiktas om zeker te zijn van de eerste plek, maar pakte de volledige buit met een 1-2 zege. In de tweede helft boog Ajax een 1-0 achterstand om dankzij een dubbelslag van invaller Sébastien Haller, die samen met Robert Lewandowski de topscorer is in de Champions League met negen doelpunten. Ajax pakte vijftien punten uit de eerste vijf groepswedstrijden en is dus nog foutloos.

Ajax trad aan met de nodige wijzigingen ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (0-5 zege) van zondag. André Onana stond verrassenderwijs onder de lat; verder maakten Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico, Davy Klaassen, David Neres en Mohamed Daramy hun entree in de basiself. De eerste grote mogelijkheid was voor Besiktas: na tien minuten kapte Valentin Rosier naar zijn linkerbeen, alvorens de kruising te schampen met een poeier. Aan de overzijde werd Ajax dreigend via Klaassen en Neres, maar halverwege de eerste helft was het Besiktas dat op voorsprong kwam.

Goal! Besiktas komt op voorsprong via een benutte strafschop van Rachid Ghezzal. Noussair Mazraoui maakte eerder hands in het strafschopgebied. #UCL #BESAJA pic.twitter.com/jTnNhhubdN — VTBL ? (@vtbl) November 24, 2021

Rachid Ghezzal mocht aanleggen voor een strafschop doordat Noussair Mazraoui een kopbal van Mehmet Topal met uitgestoken arm beroerde. Scheidsrechter Irfan Peljto werd door de VAR razendsnel naar de kant geroepen en oordeelde na het bekijken van de beelden ook dat er sprake was van een handsbal. Onana kreeg een kans om zich te onderscheiden, maar Ghezzal schoot zuiver raak in de rechterbovenhoek. Vervolgens was Onana echter wel van grote waarde voor Ajax. Hij belette Cyle Larin tweemaal het scoren; de tweede keer ging het om een één-op-één-situatie, vlak voor het doel.

Aan het begin van de tweede helft maakte Daramy, die ongelukkig was in de afronding, plaats voor Haller. De invaller had slechts acht minuten nodig om tot scoren te komen. Kort nadat een zwabberbal van Steven Berghuis werd gekeerd door Mert Günok, verstuurde Lisandro Martínez vanaf de eigen helft een splijtende steekpass richting Tagliafico. De opgestoomde back bediende Haller, die van dichtbij kon afronden. Ajax speelde na de pauze als herboren en had veel meer grip op de wedstrijd. Uit de draai miste Haller een goede kans op zijn tweede doelpunt, maar halverwege de tweede helft zorgde hij toch voor de 1-2. Martínez was via een kopbal nog dicht bij de 1-3, maar Günok bracht redding. In de blessuretijd werd een treffer van Haller afgekeurd wegens buitenspel van Neres in de aanloop.