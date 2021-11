Arne Slot reageert op besmetting Bijlow: ‘We waren een beetje nerveus’

Woensdag, 24 november 2021 om 20:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:16

Feyenoord gaat Justin Bijlow in het duel met Slavia Praag missen, zo stelt Arne Slot daags voor de ontmoeting met Slavia Praag in de Conference League. De doelman moet het duel missen vanwege een positieve coronatest. Slot heeft echter het volste vertrouwen in zijn vervanger, Ofir Marciano. “Bijlow is de nummer één van Nederland en dat geeft hij aan hoe goed hij is. Marciano is echter de nummer één van Israël en is gewend om grote wedstrijden te spelen."

Dinsdag werd bekend dat Feyenoord tijdens het Conference League-duel met Slavia Praag geen beroep kan doen op Bijlow, daar de doelman positief testte op corona. Slot kreeg eerder als trainer van AZ te maken met spelers die uitvielen vanwege de coronapandemie. "We waren een beetje nerveus of het alleen bij Justin zou blijven”, aldus Slot tijdens de persconferentie. “Ik ben een beetje een expert, dat komt door mijn ervaringen met coronagevallen toen ik nog bij AZ werkte. Een besmetting kan tien dagen duren en we weten dus pas later of de positieve test van Justin invloed heeft op verschijnselen bij andere spelers. Daarom testen we de spelers. Gisteren, en vandaag wederom.”

Volgens Slot baalt Bijlow ervan dat hij de wedstrijd tegen Slavia Praag moet missen. “Justin heeft ook wel wat klachten”, laat de oefenmeester weten. “Of hij zondag tegen FC Twente ook ontbreekt? Dan moet je bij onze dokter zijn, ik vind het lastig om er antwoord op te geven.” Slot heeft echter het volste vertrouwen in zijn vervanger Marciano. “Bijlow is de nummer één van Nederland en dat geeft hij aan hoe goed hij is. Marciano is echter de nummer één van Israël en is gewend om grote wedstrijden te spelen. We wilden iemand die niet in de war zou raken als hij een grote wedstrijd zou moeten keepen."

“Topclubs hebben vaak drie ervaren keepers, maar uit financieel oogpunt hebben wij gekozen voor twee ervaren keepers en Tein Troost en Thijs Jansen als jonge talenten daar achter.” Volgens de trainer van Feyenoord behoren de Rotterdammers tot de kanshebbers voor het winnen van de Conference League, mochten ze de poulefase doorkomen. “Alle clubs die er na de winter nog bij zijn, kunnen dat”, laat Slot weten. “Er zitten een paar sterke clubs tussen maar ook minder sterke. We zijn heel blij als we overwinteren, als dat ook nog kan zonder tussenronde en dus als groepswinnaar is dat mooi. Feyenoord heeft donderdag op bezoek bij Slavia aan één punt genoeg om groepswinst veilig te stellen.