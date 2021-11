Noussair Mazraoui en Mohamed Daramy gebeten honden in pauze bij Ajax

Woensdag, 24 november 2021 om 19:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:55

Wesley Sneijder snapt weinig van de handsbal van Noussair Mazraoui die woensdagavond een strafschop inleidde in de wedstrijd tussen Besiktas en Ajax. Halverwege de eerste helft maakte de rechtsback een duidelijke handsbal, waardoor Irfan Peljto naar de stip wees. Rachid Ghezzal benutte de strafschop. Daardoor heeft Besiktas in de rust een 1-0 voorsprong.

Mazraoui beroerde een kopbal van Mehmet Topal met uitgestoken arm. Scheidsrechter Peljto werd door de VAR razendsnel naar de kant geroepen en oordeelde na het bekijken van de beelden ook dat er sprake was van een handsbal. Basisklant André Onana kreeg een kans om zich te onderscheiden, maar Ghezzal schoot zuiver raak in de rechterbovenhoek "Ongekend dat je zo naar een bal toegaat", oordeelt Sneijder bij RTL 7. "Hij is gewoon bang dat ie 'm in z'n gezicht krijgt en gaat er met z'n handen voor. Een duidelijke strafschop. Vreemd dat hij het doet."

Rafael van der Vaart trekt bij Ziggo Sport de vergelijking met een handsbal die Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger woensdag maakte tegen Juventus (4-0) bij het openingsdoelpunt. Vanuit een hoekschop van Hakim Ziyech kwam de bal via de hand van Rüdiger voor de voeten van Trevoh Chalobah, die raak schoot. Scheidsrechters hoeven sinds dit seizoen niet meer fluiten als een onbewuste handsbal indirect een doelpunt oplevert, waardoor het doelpunt telde. “Het is hands, maar jij (Wytse van der Goot, red.) vond het gisteren bij Antonio Rüdiger geen hands. Dan vind ik het raar", stelt Van der Vaart.

"Het is voor mij allebei een handsbal. De ene mag doorgaan en bij Mazroui is het probleem dat hij met zijn hand contact wil zoeken met zijn directe tegenstander. Die gozer (Topal, red.) wil koppen, maar die stond dus ver weg. Hij schampt de bal of raakt hem helemaal niet. Dan is dit natuurlijk geen natuurlijke beweging", oordeelt de analist.

1-0 voor Besiktas ?? Mazraoui maakt hands en Ghezzal is onverbiddelijk vanaf de stip! ?#ZiggoSport #UCL #besaja pic.twitter.com/Q1O1C8L3Dp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 24, 2021

Theo Janssen is allesbehalve te spreken over het spel van Ajax in de eerste helft. "Ajax speelt alsof ik op de PlayStation zit, en ik ben heel erg slecht. Ajax speelt ook gewoon heel erg slecht. Ze begonnen nog wel oké: in het eerste kwartier had je het gevoel dat ze Besiktas goed onder druk zetten. Daarna was het eigenlijk alleen maar Besiktas", zegt de analist van RTL 7, die ook niet positief is over de bijdrage van Mohamed Daramy. De aanvaller heeft verrassenderwijs een basisplaats, maar springt onzuiver om met zijn kansen. "Alles wat hij doet is wild: zijn afwerking, zijn passes..."

Sneijder deelt de kritiek op Daramy, die 'helemaal niet' goed speelt. "Maar het is een jonge speler, misschien is het lastig voor 'm op zo'n groot podium. Hij is vanaf minuut één niet in de wedstrijd geweest. Het is misschien ook jeugdigheid. Ik kan niet iets noemen wat hij heeft, zoals een goede actie of passing. Ik zou hem nu wisselen, want het kan alleen maar erger worden. Het is mooi geweest. Je hebt er even aan kunnen proeven. We doen nu kritisch op Daramy, maar het gaat eigenlijk bij iedereen mis. De automatismen zijn weg." Daramy is inderdaad gewisseld: Sébastien Haller maakte zijn opwachting na de pauze.