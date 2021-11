AZ en ontevreden Timo Letschert nemen afscheid van elkaar

Woensdag, 24 november 2021 om 19:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:52

AZ gaat niet langer verder met Timo Letschert, zo bevestigt Pascal Jansen tijdens de persconferentie in aanloop naar het Conference League-duel met Jablonec. De verdediger is niet opgenomen in de wedstrijdselectie in aanloop naar het treffen met de Tsjechen en kan uitkijken naar een nieuwe werkgever. Letschert kwam dit seizoen verschillende keren in opspraak, waaronder in de uitwedstrijd tegen FC Twente, toen hij besloot op eigen houtje terug te rijden naar Alkmaar na een vroege wissel.

"In overleg is besloten dat het beter is dat Timo elders een toekomst zoekt", vertelt Jansen tijdens de persconferentie. Jansen geeft aan dat er een gesprek is geweest tussen AZ en de centrumverdediger, waarbij laatstgenoemde te horen heeft gekregen dat hij niet meer in actie komt. "En hij zit in een fase van zijn carrière waarin hij wil spelen." De laatste keer dat Letschert minuten maakte in het shirt van AZ was op 23 september op bezoek bij FC Twente. De verdediger ging echter hopeloos in de fout bij een tegentreffer en werd daarop na 22 minuten naar de kant gehaald door Jansen.

Letschert besloot daarop alleen terug te keren naar Alkmaar. "Daar hebben wij geen goedkeuring voor gegeven", zei de AZ-trainer over die actie. "Hij was na afloop enorm teleurgesteld in zijn prestatie. Timo wil optimaal presteren en dat is hem niet gelukt. Hij voelt zich daar verantwoordelijk voor. Hij is enorm zelfkritisch." Letschert en Jansen spraken naderhand met elkaar, waarna de mandekker buiten de wedstrijdselectie werd gelaten in het daaropvolgende duel. "Over de aard van een eventuele straf laat ik mij niet uit. Maar ik sta nog steeds achter mijn keuze."

Jansen heeft geen idee of het contract van Letschert verscheurd wordt. De verdediger kwam vorig jaar zomer transfervrij over van Hamburger SV en heeft nog een contract tot 2023. De kans bestaat dat AZ hem komende winter al gaat proberen te slijten tegen een vergoeding. Door het besluit van de Alkmaarders heeft Jansen met Sam Beukema nog maar één centrumverdediger achter de hand. Het centrum van AZ wordt gevormd door Bruno Martins Indi en Pantelis Hatzidiakos.