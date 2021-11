Guus Til gelooft zijn ogen niet na nieuwtje over Willem-Alexander

Woensdag, 24 november 2021 om 19:15 • Laatste update: 19:36

Koning Willem-Alexander heeft woensdag als copiloot een KLM-toestel met Feyenoord-supporters naar Praag gevlogen. De Rotterdamse fans waren op weg de Tsjechische hoofdstad voor het duel van donderdagavond in de Conference League, toen er een bekend gezicht in de cockpit verscheen. Ook Guus Til kon het maar amper geloven, toen hij door ESPN-verslaggever Cristian Willaert werd gewezen op de aanwezigheid van de koning.

Supporters van Feyenoord werden bij aankomst in Praag door RTV Rijnmond gevraagd naar de aanwezigheid van de koning. "Er zat een beveiliger bij en die hield mij goed tegen", aldus een fan tegen de regionale omroep.. "Maar ik denk dat hij nu voor Feyenoord is." De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft aan de omroep laten weten dat 'het gastvliegerschap van de koning voor KLM een privékwestie betreft' en wil het niet bevestigen.

?? Guus Til kan het niet geloven dat Koning Willem-Alexander een vliegtuig vol met Feyenoord-supporters naar Praag heeft gevlogen. ?? "Dat is een grapje neem ik aan. Nee, echt?" — ESPN NL (@ESPNnl) November 24, 2021

"Maar dit is toch mooi? Ik vind het echt grappig!", vervolgt de supporter. "We gaan er hier een mooi feest van maken." Ook Til, die met de selectie van Feyenoord al eerder afreisde naar Praag, werd op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de koning in het toestel met supporters. "Dat is een grapje, neem ik aan?", aldus Til, waarop Cristian Willaert het nogmaals bevestigd. "Echt? Ik heb ook foto's gezien, maar dat was een schim toch?"

Til schakelt vervolgens razendsnel om en lijkt amper onder de indruk. "Die man heeft toch ook een leven? Ik had die vraag niet verwacht. Ja, wat wil je dat ik erover zeg?" Koning Willem-Alexander vliegt vaker als copiloot mee. De vorst heeft een vliegbrevet en moet om dat te behouden een bepaald aantal vluchten per jaar maken. supporters van Feyenoord zagen hun kans schoon om Willem-Alexander op de gevoelige plaat vast te leggen, maar werden door beveiligingsmedewerkers weggehouden.

Ook tijdens de persconferentie van Arne Slot ging het over de KLM-vlucht van de supporters. "Ik heb het allemaal gelezen", zegt de oefenmeester van Feyenoord. "Wat ik er van vind? Als ze veilig geland zijn is dat prettig en dat zijn ze. Het was leuk geweest als hij ons had gevlogen, maar we zijn hier voor kwalificatie voor de volgende ronde."