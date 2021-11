Van der Vaart haalt genadeloos uit naar Messi: ‘Schaam je je niet?’

Woensdag, 24 november 2021 om 18:40 • Laatste update: 19:27

Rafael van der Vaart heeft in aanloop naar de Champions League-kraker van Paris Saint-Germain tegen Manchester City genadeloos uitgehaald naar Lionel Messi. De analist zegt 'verdrietig' te worden van het spel van de Argentijnse superster. Van der Vaart geeft bovendien aan langzaam meer sympathie te ontwikkelen voor Cristiano Ronaldo, die in zijn ogen 'een ploeg naar een ander niveau kan tillen'.

Messi was afgelopen zaterdag tegen Nantes voor de eerste keer trefzeker in de Ligue 1, maar heeft zijn stempel nog maar amper kunnen drukken op het spel van de Franse grootmacht. "Ik word er verdrietig van", zegt Van der Vaart als hem gevraagd wordt naar Messi. "Het is een kwestie van willen. Wil je, of wil je niet? Ik vind het geen reet aan om naar te kijken. Messi is heel erg zoekende. Als hij niet scoort of geen assist geeft, is het een hele slechte wedstrijd. Neymar heeft dat veel meer, die open blik. Die ziet meer, Mbappé ook. Op de een of andere manier past het niet."

Meest spraakmakende was misschien wel de wissel tegen Olympique Lyon. Messi werd in september door Mauricio Pochettino naar de kant gehaald en weigerde vervolgens een hand van zijn landgenoot. "Als hij gewisseld wordt, heeft de trainer het gedaan", doelt Van der Vaart op de wissel van de aanvaller tegen Lyon. "Als hij hem nog een keer wisselt, is het klaar. Als je Cristiano Ronaldo ziet bijvoorbeeld, ik weet dat het twee totaal verschillende type spelers zijn, die is aan het vechten en wil de ploeg naar een ander niveau tillen."

"Messi wandelt af en toe. Dan denk ik: schaam je je niet? Je schaamt je toch voor je ploeggenoten? Je wandelt door een cirkel en iedereen loopt je voorbij. Nummer zes zal dan toch wel zeggen dat hij iets moet gaan doen? Ik begin me gewoon te ergeren aan Messi. En dat is jammer, want zoiets wordt nooit meer geboren. Bij Ronald Koeman begon dat al een beetje. Werkweigering was het eigenlijk, dat hoort niet bij zo'n speler. Dit is wat we willen zien van hem. Ik hoop dat hij dit vanavond ook laat zien", besluit Van der Vaart als hij het doelpunt tegen Nantes te zien krijgt.