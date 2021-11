Erik ten Hag komt met uitleg over basisplaats André Onana in Istanbul

Woensdag, 24 november 2021

Erik ten Hag heeft toelichting gegeven op de keuze om André Onana op te stellen tegen Besiktas. De trainer van Ajax noemt zijn concurrent Remko Pasveer de beste Nederlandse keeper, maar vindt het ook belangrijk dat Onana wedstrijdritme opdoet. Het opstellen van Onana is een van de zes wijzigingen ten opzichte van het competitieduel met RKC Waalwijk (0-5 zege). Woensdagavond treedt Ajax vanaf 18.45 uur aan tegen Besiktas.

"Een aantal dingen is wel noodgedwongen", zegt Ten Hag tegen RTL 7. "Edson Álvarez is er niet bij, Jurriën Timber heeft wat klachten en gisteren viel ook Antony op de training met klachten uit." Daardoor hebben spelers als Davy Klaassen, Perr Schuurs en David Neres een basisplek. Verder maken Nicolás Tagliafico en Mohamed Daramy hun entree in de basiself. Het lag in de lijn der verwachting dat Ten Hag zou sleutelen aan zijn basiself, maar het opstellen van Onana was een grote verrassing.

'Onana moet weer wennen aan Ajax, maar Pasveer blijft mijn nummer 1' ???



"Ik denk dat Remko op dit moment de beste Nederlandse keeper is. Maar het seizoen is lang", zegt Ten Hag. "André heeft heel weinig wedstrijdritme. Vorige week keepte hij twee wedstrijden. Hij moet wel weer gaan keepen, als je er een jaar uit bent geweest. We hebben een goede opbouw gemaakt, via Jong Ajax en trainingen bij Ajax 1 en wedstrijden met Kameroen. Dit is de volgende vuurdoop." Tegenover Ziggo Sport benadrukt Ten Hag dat Pasveer op dit moment zijn eerste keeper is.

"Voor mij is Remko op dit moment de eerste keeper. Hij overtuigt ontzettend. Dat hij zo goed zou spelen, had volgens mij niemand verwacht behalve Marc Overmars en ik. Ik hoop dat hij stappen in zijn ontwikkeling blijft zetten. Dat vind ik prachtig om te zien", aldus de trainer, die bij RTL 7 toevoegt 'acties' te willen zien van Daramy. "Er liggen mogelijkheden aan de binnenkant, in de rug van de centrale verdediging, tegen backs die niet al te snel zijn en verdedigend kwetsbaar zijn. Dat kan hij. Hij is al een tijdje bij ons, is geacclimatiseerd en laat het op de training zien."

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Berghuis, Klaassen; Neres, Tadic, Daramy.