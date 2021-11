Van der Vaart erkent gemengde gevoelens: ‘Soms lijkt hij wel een jeugdspeler'

Woensdag, 24 november 2021 om 18:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:48

Rafael van der Vaart spreekt zich lovend uit over het besluit van Erik ten Hag om te rouleren. De keuzeheer heeft besloten om Ajax voor het Champions League-duel met Besiktas op zes posities te wijzigen. Zo krijgt André Onana onder de lat de voorkeur boven Remko Pasveer, en mag David Neres zich op de rechtsbuitenpositie laten zien ten koste van Antony. Ook Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico en Mohamed Daramy kunnen rekenen op een basisplek.

“Ik vind het leuk om andere spelers aan het werk te zien”, begint Van der Vaart bij Ziggo Sport. “Op Schuurs heeft iedereen altijd veel kritiek, en dat heb ik zelf ook. Maar hij heeft zich echt ontzettend goed ontwikkeld. Natuurlijk heeft hij wel eens een foutje gemaakt tegen Firmino, maar waar hebben we het over? Ik vind het echt een hele goede verdediger en zeker om iemand achter de hand te hebben is hij echt top. Verder ben ik benieuwd naar Tagliafico. Hij is natuurlijk uit de basis gespeeld door Blind, maar eigenlijk vind ik Tagliafico veel beter als pure linksback.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wanneer Neres ter sprake komt, uit Van der Vaart gemengde gevoelens. “Gek genoeg heeft hij het altijd goed gedaan in de Champions League. Hij was altijd top. In de competitie vond ik hem maar wisselvallig, maar in Europa echt top. Je kan hem vergelijken met Antony, al vind ik Antony natuurlijk nog wel iets beter. Hij heeft wat meer explosiviteit, vertrouwen, kracht. Bij Neres heb ik af en toe nog het gevoel dat het een jeugdspeler is, en bij Antony heb ik dat minder.”

“Of het lijkt dat Neres al met een voet buiten Ajax staat? Ja”, vervolgt de analist. “Maar dat heeft Ajax ook wel gedacht, want anders zou je Antony en Berghuis niet halen. Dus het idee was er wel dat hij weg zou gaan. Ik denk dat dit gewoon zijn laatste seizoen is en dan heeft Neres het uiteindelijk gewoon fantastisch gedaan bij Ajax. Hij zal prettig weggaan naar hopelijk een mooie club. Dit zijn dan wel de momenten om het te laten zien.”