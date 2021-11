Sneijder, Janssen, Van der Vaart én Romano reageren op basisplek Onana

Woensdag, 24 november 2021 om 18:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:24

De analisten van RTL 7 en Ziggo Sport verschillen van mening over het meespelen van André Onana in de Champions League-wedstrijd tussen Besiktas en Ajax. Wesley Sneijder en Theo Janssen zijn er geen voorstander van, maar Rafael van der Vaart begrijpt de keuze van Erik ten Hag goed. De doelman maakt voor het eerst sinds 31 januari zijn opwachting, nadat hij tien maanden aan de kant stond door een dopingschorsing.

Ten Hag kon kiezen uit Onana, Remko Pasveer en Jay Gorter. "Eerlijk gezegd had ik liever Gorter gezien. Met wat er is gebeurd, had ik Onana niet opgesteld", stelt Janssen in de uitzending van RTL 7. "Wat er is gebeurd, heeft toch best wel veel invloed. Veel supporters zijn er ook op afgeknapt." De voormalig middenvelder had graag gezien dat Gorter wat ervaring had opgedaan in Istanbul. "Dit was een moment waarop hij kon laten zien of hij klaar is om op dit niveau te presteren. Nu weet je het nog steeds niet. Volgende week vraag je je dan weer af of Gorter er iets van kan. Gorter is volgend jaar ook nog in dienst van Ajax; Onana is dan gewoon weg."

Sneijder laat zich niet overtuigen door het argument dat Ajax met een overwinning een premie van 2,8 miljoen euro opstrijkt. "Nee, die financiën zijn toch helemaal niet meer belangrijk? Ze hebben al fantastisch verdiend in de Champions League. Je moet nu gewoon kijken naar wat het beste is voor de ploeg, voor de club, voor de supporters en voor alles en iedereen eromheen. Dan ga je niet Onana opstellen", vindt Sneijder. "Althans, ik had dat nooit gedaan. Natuurlijk is hij belangrijk geweest voor Ajax, maar hij laat Ajax nu ook zitten. Voor Ajax was dit een mooi moment om te laten zien: wij laten ons niet zo behandelen. Je moet denken aan de toekomst voor een langere periode, niet alleen voor nu. Natuurlijk is het een fantastische keeper die het ergens anders goed zal gaan doen, maar ja."

Onana heeft een aflopend contract en lijkt niet van plan om bij te tekenen. Toch denkt Van der Vaart dat het 'het juiste moment is' om de keeper op te stellen. "Pasveer heeft het ongelooflijk goed gedaan, boven verwachting zelfs. Die kun je er bijna niet uithalen. Maar Onana is absolute wereldtop", zegt de analist van Ziggo Sport. "Als hij dezelfde vorm heeft als voor zijn schorsing, is hij de beste keeper die Ajax heeft. En als jij de Champions League wil winnen, moet je hem opstellen, hoe pijnlijk dat ook is voor Pasveer."

Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano verandert de basisplaats niets aan de contractsituatie van Onana. Er zijn geen plannen om zijn aflopende verbintenis te verlengen; de journalist meldt dat de doelman in de zomer vertrekt uit Amsterdam en een mondeling akkoord heeft bereikt met Internazionale. Van der Vaart.wil Onana niet 'straffen' door hem op de bank te houden. "Hij heeft een contract. Hij had kunnen zeggen dat hij nog een jaar zou bijtekenen voor de club, maar dat is voetbal. Mino Raiola is ook niet dom. Je kan alles van hem zeggen, maar die is niet dom. Als je hem hebt, moet je hem gebruiken."

"Niemand in heel Nederland had gedacht dat Pasveer dit kon", voegt Van der Vaart evenwel toe. "Bij Vitesse en PSV was het prima, maar hij is heel goed met zijn voeten. Het heeft met vertrouwen te maken. Ik denk dat hij zich op zijn leeftijd nog ongelooflijk ontwikkeld heeft. Het is heel lullig eigenlijk, maar er is een betere keeper." De vraag is nu of Pasveer nog terugkeert onder de lat in de komende weken. "Erik ten Hag doet dit niet voor niks. Waarom zou hij hem opstelling als hij hem totaal niet meer wil gebruiken? Iedereen was klaar met hem, dan hadden ze hem nu niet opgesteld. Ten Hag weet ook, als we de Champions League willen winnen, gaan we hem nog nodig hebben."

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Berghuis, Klaassen; Neres, Tadic, Daramy.