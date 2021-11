‘Het was pijnlijk om te horen dat ik werd weggestuurd bij Feyenoord’

Donderdag, 25 november 2021 om 14:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:34

SC Cambuur is misschien wel dé verrassing van dit Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Henk de Jong verrast vriend en vijand en bezet met 21 punten uit de eerste 13 duels een knappe zevende plek op de ranglijst. Afgelopen weekend werd tegen FC Utrecht (2-1) de derde competitiezege op rij geboekt, iets wat de club pas twee keer eerder lukte op het hoogste niveau, in 1993 en 2014. Tijd voor een nadere kennismaking met twee uitblinkers van de club uit Leeuwarden, Alex Bangura en Mees Hoedemakers.

Door Mart Oude Nijeweeme

Dat het dit seizoen crescendo gaat met Cambuur, blijkt wel uit het feit dat de ploeg nu al meer punten heeft behaald dan vijf jaar geleden, toen de Leeuwarders als nummer laatst eindigden en degradeerden naar de Keuken Kampioen Divisie. "We spelen al een tijdje met elkaar", probeert Hoedemakers de goede prestaties te duiden. "Je ziet dat er veel vastigheden zijn. We spelen vanuit een goede organisatie en weten wat we aan elkaar hebben. Ik denk dat dat onze kracht is." Dat Cambuur koste wat kost vasthoudt aan een eigen spelprincipe, leidde er wel toe dat de ploeg in de Johan Cruijff ArenA met 9-0 werd afgedroogd door Ajax.

"Tegen Ajax was het heftig", vult Bangura zijn ploeggenoot aan. "Maar we houden vast aan een eigen speelstijl. Dat zit er al twee jaar ingeprent. Dat is in de Keuken Kampioen Divisie begonnen en daar houden we aan vast. Van achteruit opbouwen, dat is de key." Voor Bangura is het sowieso een seizoen om niet snel te vergeten. De verdediger beleeft op de linksbackpositie zijn absolute doorbraak op het hoogste niveau en bewijst wekelijks zijn waarde. En dat terwijl hij drie jaar geleden nog door het leven ging als linksbuiten. "Ik wist dat dit een positie zou zijn om het ver te schoppen", doelt de verdediger op zijn nieuwe rol binnen het elftal.

Bekijk de reportage met Alex Bangura en Mees Hoedemakers.

Bangura stapte drie jaar geleden de directiekamer van Cambuur binnen met de vraag of hij kon worden omgeturnd van aanvaller tot verdediger. Een beslissing die voor hem bijzonder goed heeft uitgepakt. "Ik ben altijd bezig met mijn carrière", vertelt de vleugelverdediger. "Je kan jezelf helpen door de juiste keuzes te maken. Je weet van jezelf wel welke kwaliteiten je hebt voor een bepaalde positie. Ik vond dat ik als linksbuiten niet de juiste kwaliteiten had om de top te bereiken. En dat is wel wat ik wil. Ik heb mezelf de vraag gesteld op welke positie ik het het verst zou schoppen in het betaald voetbal."

Henk de Jong werd op dat moment net aangesteld als nieuwe trainer bij de Leeuwarders en vertelde Bangura dat hij als tweede keus zou fungeren op de linksbackpositie. "Dat vond ik prima. Ik moest alle aspecten van het verdedigen nog leren. Ik ben vooral blij dat iedereen mij de tijd heeft gegeven om mij daarin te ontwikkelen. Ik vind dat je altijd eerlijk moet zijn tegen jezelf, ook al kan dat soms heel hard zijn. Je kan jezelf alleen maar helpen door de juiste keuzes te maken. Dat het uitkomt zoals ik het in mijn hoofd had, had ik ook niet verwacht."

De stormachtige ontwikkeling is Bangura op lovende woorden komen te staan van zijn oefenmeester. "Die Alex Bangura, dat is in potentie een speler voor de Nederlandse top", sprak De Jong niet zo lang geleden. "Ik heb het gehoord", geeft Bangura toe. "Ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn. Ik heb het gelezen en doorgestuurd gekregen. Het zijn mooie woorden van de trainer. Ik spreek regelmatig met de trainer, het is fijn dat hij vertrouwen in mij heeft en mij laat spelen zoals dat het beste is voor mij."

Alex Bangura speelde in de jeugd van Feyenoord met onder meer Tyrell Malacia, Orkun Kökcü en Justin Bijlow, maar kreeg in 2018 te horen dat er voor hem geen toekomst lag in Rotterdam-Zuid.

Dat Bangura van ver is gekomen, blijkt wel uit het feit dat hij in 2018 bij Feyenoord te horen kreeg dat hij niet goed genoeg was. Een boodschap die destijds hard aankwam. "Dat was pijnlijk, zeker. Als je bij Feyenoord speelt, wil je De Kuip halen. Je wilt doorbreken. Als je dan te horen krijgt dat je niet goed genoeg bent, komt dat wel binnen. Ik vroeg mij af wat er zou komen, viel in een gat. Anderzijds heeft het mij gemotiveerd om te staan waar ik nu sta. Het was een wijze les. Hoe ik naar dit Feyenoord kijk? Ze doen het goed op dit moment. Ik vind het mooi om te zien dat de jongens waarmee ik heb samengespeeld (Tyrell Malacia, Orkun Kökcü en Justin Bijlow, red.) zich knap staande houden."

Ook Hoedemakers heeft een verleden bij een Nederlandse topclub. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van AZ, alvorens hij in 2019 de overstap maakte naar Cambuur. Eerst als huurling, een jaar later definitief. Hoedemakers speelde bij AZ onder John van den Brom en had Arne Slot als assistent-trainer. Toch is het van een doorbraak in Alkmaar nooit gekomen. "Vanaf het moment dat ik bij Jong AZ kwam, heb ik de grootste stappen gemaakt", aldus de man die dit seizoen nog geen minuut miste bij Cambuur. "Ik ging toen vanaf 6 spelen, daarvoor had ik dat nog niet duidelijk voor mezelf. Vanaf dat moment heb ik grote stappen gemaakt."

Mees Hoedemakers wordt besprongen door ploeggenoten als hij SC Cambuur met een fraaie afstandsknal op voorsprong heeft gezet tegen PEC Zwolle.

Ook bij Cambuur fungeert Hoedemakers als controlerende middenvelder. Waar hij vorig jaar nog veelvuldig in de luwte speelde, hoopt hij dit seizoen ook in aanvallend opzicht zijn steentje bij te dragen. Met treffers tegen Heracles Almelo en PEC Zwolle lijkt hij daar voorlopig aardig in te slagen. "Zo'n goal tegen PEC Zwolle is fantastisch, ook voor mijzelf, maar het gaat erom dat ik een aandeel heb in het spel over een hele wedstrijd", is Hoedemakers zich bewust. "Daar komt meer bij kijken dan het maken van een doelpunt. Ik moet duels winnen en ballen vooruit spelen, daarmee val ik op op mijn positie."

Hoedemakers kan niet ontkennen dat hij ook buiten de lijnen vaker herkend wordt. "Nu ik heb gescoord, hoor ik ineens in de sportschool dat ik een mooi doelpunt heb gemaakt", lacht hij. "Ik word vaker aangesproken, dat gebeurde voorheen niet vaak. Gelukkig kan ik nog wel anoniem door de binnenstad. De mensen zijn hier heel nuchter. Misschien dat ze mij wel herkennen, maar ik word niet vaak aangesproken." Onmisbaar wil de middenvelder zichzelf ondanks zijn huidige rol nog niet noemen. "Dat zou ik niet snel zeggen, maar als je geen minuut mist en je doet het goed, speel je wel een rol van betekenis."