Ajax Onder 18 verslaat Besiktas in wedstrijd met drie rode kaarten

Woensdag, 24 november 2021 om 14:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:30

Ajax Onder 18 heeft woensdagmiddag in de UEFA Youth League een 0-1 zege geboekt op de leeftijdsgenoten van Besiktas. Amourricho van Axel Dongen nam vanaf elf meter de enige treffer voor zijn rekening in een wedstrijd waarin drie rode kaarten vielen. Ajax Onder 18 heeft na vijf wedstrijden tien punten verzameld in Groep C en heeft nu drie punten meer dan Borussia Dortmund, dat vanaf 16.00 uur uit bij Sporting Portugal speelt en een beter doelsaldo heeft. Woensdagavond om 18.45 uur speelt het eerste van Ajax in de Champions League tegen Besiktas.

Ajax ging met een verdiende voorsprong de rust in. Het team van Dave Vos had in de eerste tien minuten het meeste balbezit, maar een echte kans liet op zich wachten. Na twaalf minuten spelen wees scheidsrechter Volen Chinkov naar de stip toen Van Axel Dongen in het strafschopgebied gevloerd werd door Burak Selver Yildiz. De aanvaller verzilverde vervolgens zelf feilloos de elfmetertrap: 0-1.

Het bezoek uit Amsterdam domineerde in het restant van de eerste helft zonder groots te spelen en gaf tegelijkertijd achterin vrijwel niets weg. De leeftijdsgenoten van Besiktas verdedigden echter ook goed, waardoor het bij de voltreffer van Van Axel Dongen bleef. De thuisploeg begon goed aan de tweede helft en dwong doelman Charlie Setford tot enkele reddingen in slechts een paar minuten tijd.

Ajax zocht meer de aanval op naarmate de tweede helft vorderde, maar pogingen van met name Christian Rasmussen en Gabriel Misehouy misten precisie. Ook invaller Eskild Munk Dall liet na om het duel in het slot te gooien. Doelman Emre Bilgin keerde twintig minuten voor tijd zijn eerste poging en een minuut later kwam Ajax met vier man voor het doel te staan, maar door een matige pass van Dall bleef de 0-2 uit.

In de slotfase kon het duel nog alle kanten op. Een kwartier voor tijd stond Setford met een fantastische redding de gelijkmaker in de weg, terwijl Raphaël Sarfo en opnieuw Dall nalieten om de 0-2 te maken. Voor Jayden Banel zat het duel er na 87 minuten op: hij kreeg zijn tweede gele kaart voor een wilde overtreding. In de slotminuten trof Besiktas nog de paal en ontstond er ook een opstootje tussen de spelers van Besiktas en Ajax. Necati Bilgic kreeg rood aan de kant van Besiktas en bij Ajax mocht ook Mateja Milovanovic met rood inrukken. In de extra tijd werd een treffer van Besiktas wegens buitenspel afgekeurd.