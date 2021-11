Problemen bij PSV stapelen zich op richting duel met Sturm Graz

Woensdag, 24 november 2021 om 13:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:20

Maxi Romero blijft kwakkelen met zijn fitheid. De aanvaller, die in 2018 voor tien miljoen euro door PSV werd opgepikt bij Vélez Sarsfield, is twee tot drie weken uit de roulatie, zo maakte Roger Schmidt bekend daags voor de ontmoeting met Sturm Graz in de Europa League. De ziekenboeg van de Eindhovense club puilt al wekenlang uit. “We missen inderdaad veel spelers, maar in een moeilijke tijd is het aan het team om spirit te tonen”, benadrukte Schmidt op een persconferentie.

Romero liep de blessure zondag op en blijft zodoende voorlopig op negen duels voor PSV steken. “We verwachten hem voor de kerst nog terug”, zei Schmidt. “Het is inderdaad een spierprobleem en voor hem en ons is dat vervelend. We hebben zaterdag laten zien dat we een goede groep hebben en daar gaan we ook morgen onze keuzes uit maken”, doelde hij op de thuiswedstrijd tegen Vitesse (2-0).

Juist door de kwetsuur van Eran Zahavi lagen er kansen voor Romero op meer speeltijd. De aanvaller uit Argentinië moest het sinds zijn rentree na een zware knieblessure stellen met invalbeurten bij de hoofdmacht en deed vooral wedstrijdritme op bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Noni Madueke, Cody Gakpo, Zahavi, Ryan Thomas en Jordan Teze zijn nog altijd geblesseerd en Philipp Max verblijft nog steeds in quarantaine vanwege corona.

Schmidt zal dus flink moeten puzzelen in zijn basiself. “Wij kunnen van iedereen winnen”, werd Schmidt onomwonden door de NOS geciteerd. “Dat weten we. Maar we weten ook dat het nooit makkelijk zal zijn. Ook niet tegen Sturm Graz en later Real Sociedad, maar natuurlijk kunnen wij die twee wedstrijden winnen."

PSV heeft overwintering op het tweede Europese niveau nog in eigen hand, maar dan moet het wel de volle buit pakken in de laatste twee groepsduels. Op 9 december wacht een uitduel met Real Sociedad. De acht groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers twee worden in een tussenronde gekoppeld aan een nummer drie uit de Champions League-groepsfase. De winnaars van die tweeluiken gaan door naar de achtste finales van de Europa League.