Misser in minuut 93 in Camp Nou gaat wereld over: ‘Dit heb ik nog nooit gezien’

Woensdag, 24 november 2021 om 12:35 • Daniel Cabot Kerkdijk

De ontmoeting tussen Barcelona en Benfica in de groepsfase van de Champions League eindigde dinsdagavond in 0-0, mede door toedoen van Haris Seferovic. De aanvaller, negen minuten voor tijd in het veld gekomen, kreeg in de vierde minuut van de extra tijd een opgelegde kans om het scorebord in beweging te krijgen, maar tot grote opluchting in het Camp Nou mikte hij de bal naast het lege doel. Barcelona blijft door de misser, die viraal ging op sociale media, zodoende in de race voor overwintering in de Champions League.

“Ik ben nu dertig jaar trainer, maar zoiets heb ik nog nooit gezien”, erkende Benfica-trainer Jorge Jesus na afloop van het duel. “Helaas is het Benfica en mij overkomen." Op beelden is te zien hoe de oefenmeester na de misser van Seferovic inderdaad volledig verbijsterd is en vol ongeloof naar de grond gaat. De Zwitser ontdeed zich immers met een wippertje van doelman Marc-André ter Stegen en had een leeg doel voor zich, terwijl Eric García kwam invliegen. Toch eindigde de inzet van de aanvaller naast de linkerpaal.

Mega dure misser van Haris Seferovic! ??

Barcelona en Benfica spelen doelpuntloos gelijk, waardoor alles aankomt op de laatste speelronde ??



Barca staat 2 punten voor op Benfica en gaat op bezoek bij Bayern, Benfica ontvangt Kiev... ??#ZiggoSport #UCL #FCBSLB pic.twitter.com/9IRivjNG9g — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 23, 2021

“'Zelfs de keeper stond niet meer in het doel. Helaas is dit gebeurd, we kunnen het niet meer terugdraaien. Verdedigend hadden we het goed staan. In 94 minuten kreeg Barcelona maar een of twee echte kansen om te scoren.” Nicolás Otamendi, die in de eerste helft een schitterend doelpunt werd ontnomen omdat de bal in een eerder stadium de achterlijn was gepasseerd, nam Seferovic juist in bescherming. “We hadden kunnen winnen, maar dat gebeurde niet. Haris probeerde het, de bal ging er niet in. Dat is voetbal.”

Door de remise blijft Barcelona twee punten voorsprong hebben op Benfica: zeven om vijf. Bayern München is met vijftien punten uit vijf duels al zeker van de eerste plaats en een langer verblijf in de Champions League. Barcelona sluit de groepsfase af met een bezoek aan Bayern, terwijl Benfica tegelijkertijd in eigen huis aantreedt tegen het reeds uitgeschakelde Dynamo Kiev. Barcelona heeft aan een gelijkspel in Beieren niet voldoende als Benfica wint, daar de Portugezen het eerste duel in Lissabon met 3-0 wonnen. De nummer drie is veroordeeld tot deelname aan het toernooi om de Europa League.