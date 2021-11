Wie is ‘de kleine Messi’ uit Nigeria die kan rekenen op de interesse van Ajax?

Zondag, 28 november 2021 om 00:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:18

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige aanvaller Akinkunmi Amoo, die dit kalenderjaar bij Hammarby IF al bij achttien doelpunten direct betrokken was en kan rekenen op de interesse van verschillende clubs, waaronder Ajax.

Toen Amoo in juni 2020 een vierjarig contract tekende bij het Zweedse Hammarby, had zelfs hij zich niet voor kunnen stellen dat de volgende zeventien maanden van zijn carrière zo zouden verlopen. Voormalig hoofdtrainer Stefan Billborn wilde hem langzaam inpassen in het elftal, maar zijn razendsnelle ontwikkeling onder Milos Milojevic heeft geleid tot zijn grote doorbraak. Amoo wordt inmiddels gevolgd door clubs uit de grootste Europese competities. Sinds Alexander Kacaniklic in februari vertrok naar de zesvoudige Kroatische kampioen Hajduk Split, heeft de tiener zijn kans gegrepen en is hij niet meer weg te denken uit de basiself van Hammarby.

Amoo! Hammarby får en drömstart mot IFK Göteborg

Amoo is dit seizoen tot nog toe goed voor dertien doelpunten en vijf assists. Hij heeft nog twee competitieduels om zijn doelpuntenproductie verder op te schroeven. De gemaakte stap vanuit Ibadan, Nigeria, naar Hammarby is vrij bijzonder te noemen. De club uit Stockholm staat er weliswaar om bekend dat ze jong talent scouten om vervolgens te ontwikkelen, maar het is Amoo allesbehalve aan komen waaien. Zijn transfer naar Europa werd ook nog eens bemoeilijkt door de coronapandemie, maar van eventuele aanpassingsproblemen is op het veld niets te merken. “Ik heb hard gewerkt tijdens de lockdown in Nigeria, want het is niet gemakkelijk om op professioneel niveau te voetballen. Ik moest dus de nodige inspanningen leveren”, zei de aanvaller kort na zijn aankomst in Scandinavië. “De coaches hebben me verwelkomd als een zoon en ik praat regelmatig met ze.”

Amoo is zelden in aanraking geweest met competitief voetbal. Het feit dat hij zich in Zweden bijna naadloos heeft weten aan te passen, is een verdienste van zijn gedrevenheid en vastberadenheid. De jeugdinternational is een product van de Brightville academie in Ibadan, maar verliet zijn geboortestad voor een overstap naar Sido’s FC in Lagos, wat twee jaar terug op zijn beurt de deur opende voor deelname aan toonaangevende jeugdtoernooien. Zo was hij in 2019 met Nigeria Onder 17 actief op de Afrika Cup en het WK. Hoewel de Golden Eaglets geen aanspraak konden maken op beide titels, zette Amoo zichzelf wel op de kaart met een doelpunt op de Afrika Cup in Tanzania en een drietal assists op het WK Onder 17 in Brazilië.

Amoo legde de interesse van AC Milan en AS Monaco naast zich neer om vervolgens de voorkeur te geven aan Hammarby. De Zweedse club had hem ongeveer twee jaar in de gaten gehouden voordat zij hem in 2020 voor bijna 200.000 euro contracteerden. In slechts een jaar tijd heeft de jongeling zijn ambitie waargemaakt om een vaste waarde in het eerste elftal van Bajen te worden. Hij kan zich zijn eerste gesprek met Zlatan Ibrahimovic, de bekende mede-eigenaar van Hammarby, ook nog goed herinneren. “Het was ongelooflijk. Ik was erg onder de indruk en blij. Ibrahimovic is een ongelooflijk goede voetballer waar ik tegenop kijk, maar bovenal een heel aardig mens”, vertelde Amoo in juni vorig jaar aan SportExpressen.

“We hebben veel gepraat toen we elkaar ontmoetten en hij gaf me advies voor de toekomst. Het voelde alsof ik nog meer moed kreeg na ons gesprek”, vervolgde de tiener over Ibrahimovic. “Zlatan zei dat ik mijn spel moest durven spelen, de hele tijd gefocust moest blijven en voor niemand bang moest zijn, want dan zal ik me ontwikkelen.” Het toptalent wil met Hammarby de tweede Allsvenskan-titel uit de clubgeschiedenis winnen, deelnemen aan de Champions League en simpelweg in het bijzijn van zijn moeder wedstrijden spelen. Het onderstreept zowel Amoo's hoge ambities als zijn jeugdige leeftijd.

De jongeling is in de tussentijd al bezig naam voor zichzelf te maken. Hij speelde dit jaar een belangrijke rol in Hammarby's eerste winst ooit van de Svenska Cupen, de Zweedse equivalent van de TOTO KNVB Beker. Amoo scoorde vier keer op weg naar de finale. In december 2020 was hij tijdens zijn debuut in het bekertoernooi tweemaal trefzeker tegen FC Gute (5-0). Een van zijn grootste voorbeelden is Lionel Messi. “Ik hoor vaak dat ik dezelfde speelstijl als Messi heb, dus ik word soms de kleine Messi genoemd”, zei Amoo. “Hij is mijn rolmodel.”

Amoo is met zijn 1 meter 63 zelfs zes centimeter kleiner dan zijn grote idool. Net als de Argentijn posteert hij zich graag op de rechterflank en heeft hij de neiging om zich uit te laten zakken naar het middenveld om te combineren met medespelers of om passes naar de andere flank te geven om het veld te openen. Amoo heeft vaak ook maar een halve meter nodig om op doel te schieten. Dat gezegd hebbende, mist hij bij zijn doelpogingen de nauwkeurigheid van zijn idool Messi, een verwachte tekortkoming vanwege zijn jonge leeftijd.

Sirius slarvar och då hugger Amoo direkt! 1-0 till Hammarby!

Dat Amoo nog zo ongepolijst is, is normaal voor iemand met zo weinig ervaring. Een realiteit die Jesper Jansson, directeur voetbalzaken van Hammarby, voorzag toen de Nigeriaan bij de club tekende. “Met Akinkunmi halen we een explosieve, vaardige en aanvallende speler in huis”, liet hij destijds weten. “Amoo is een verfijnde linkspoot, maar we moeten niet vergeten dat hij net achttien is geworden, dus we moeten geduld hebben en met hem aan de slag gaan om zijn grote kwaliteiten te ontwikkelen.”

Zijn balaannames zijn niet altijd even goed, zijn schoten soms wat onscherp en hij heeft weleens de neiging om schijnbaar gemakkelijke passes verkeerd te geven. Toch wordt Amoo volgens het Zweedse medium Fotbolldirekt in de gaten gehouden door onder meer Ajax, Borussia Dortmund, Leicester City en Valencia, terwijl er steeds vaker wordt gesproken over een eerste oproep voor het Nigeriaanse elftal. Het talent speelde tot nog toe alleen tien wedstrijden voor Nigeria Onder 17. Hoewel hij Messi's prestaties waarschijnlijk nooit zal evenaren of overtreffen, is de vastberadenheid van de tienersensatie van Hammarby om te slagen bemoedigend. Het wordt interessant om te zien waar het plafond van Amoo uiteindelijk zal liggen, maar dat hij een speler is om in de gaten te houden, is zeker.