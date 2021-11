Ryan Babel: ‘Ik zag hem als mijn grote oom, maar hij liet me aan mijn lot over’

Woensdag, 24 november 2021 om 12:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:03

Ryan Babel heeft kritiek geuit richting Rafael Benítez, zijn voormalige trainer bij Liverpool. De 34-jarige aanvaller van Galatasaray brengt vrijdag zijn autobiografie uit in de vorm van een album met acht rapnummers en heeft deze maand diverse interviews gegeven. In gesprek met the Guardian blikt Babel dit keer onder meer terug op zijn periode op Anfield, waar hij naar eigen zeggen destijds ‘een vreemde relatie’ met Benítez had.

“Toen hij me haalde zag ik hem als de grote oom die mij een kans wilde geven”, vertelt Babel in gesprek met het dagblad. “Maar hij liet me aan mijn lot over en beoordeelde me alleen op de dingen die ik niet deed, in plaats van me te zeggen wat ik beter kon doen. Ik was jong en had begeleiding nodig.” Babel maakte medio 2007 voor een bedrag van dertien miljoen euro de overstap van Ajax naar Liverpool en stond uiteindelijk tot januari 2011 onder contract bij de Merseyside-club.

Benítez stond tussen 2004 en 2010 voor de selectie van Liverpool. Babel wil de Spanjaard, nu trainer van Everton, niet de schuld geven van het feit dat hij niet is geslaagd bij Liverpool. “Maar ik denk niet dat hij genoeg energie stak in het begeleiden van een jonge speler, zoals Jürgen Klopp of veel andere coaches nu zouden doen om het beste uit een talent te halen. Als ik er op terugkijk, had ik met de juiste begeleiding veel beter kunnen zijn.”

Babel kreeg ook van the Guardian de vraag over een van de meest besproken passages in het nummer Open Letter, gericht aan Ibrahim Afellay. “Je roept dingen en denkt niet meer aan de bro code. Maar ik snap het als je carrière doodloopt”, zo valt onder meer in het nummer te horen. “Mensen in Nederland vatten het op als een dis”, stelt Babel. “Maar het was meer een expressie van mijn teleurstelling in dit individu, omdat we heel lang ploeggenoten waren en hij nu een analist is geworden die naar mijn mening punten probeert te scoren om er goed uit te zien in dat wereldje.”

"Ja... met verbazing eigenlijk", reageerde Afellay eind september bij Studio Voetbal op de vraag hoe hij keek naar de rap. "Ik kan alleen maar positief over hem zijn. Ik heb hem alleen meegemaakt bij het Nederlands elftal en ik ken hem als een heel aardige jongen. Ik heb geen enkel slecht woord voor hem." In de track zegt Babel dat hij 'niet eens wil beginnen over mannen op tv', die hij 'lame' vindt. Een foto van Afellay verschijnt, waarop de oud-middenvelder op de bank zit bij Barcelona. "Bro ik ken je niet van Barça, misschien meer van PSV. Oh nu ben je analist? Hmm zo zo. Hoorde in de wandelgangen je bent broke bro. Je roept dingen je denkt niet meer aan die bro code. Maar ik snap het als je carrière doodloopt."