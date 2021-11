Voorwaardelijke celstraf voor Karim Benzema na sekstape-zaak

Woensdag, 24 november 2021 om 10:16 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:28

De rechtbank van Versailles heeft Karim Benzema woensdagochtend een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een boete van 75.000 euro opgelegd in de beruchte sekstape-zaak. Het openbaar ministerie oordeelde dat Benzema medeplichtig was aan een poging tot chantage van Mathieu Valbuena, die werd bedreigd met het lekken van een intieme video. De rechter nam de eis van tien maanden voorwaardelijk en een boete van 75.000 euro grotendeels over.

Benzema werd ervan verdacht dat hij Valbuena in 2015 heeft aangemoedigd geld te betalen aan afpersers die dreigden intieme beelden van Valbuena te verspreiden. De spits van Real Madrid was destijds teamgenoot van Valbuena bij het nationale elftal van Frankrijk. De aanvaller, die momenteel onder contract staat bij Olympiacos, werd naar verluidt gevraagd om 150.000 euro over te maken naar een vriend van Benzama om te voorkomen dat de sekstape uit zou lekken. Benzema heeft altijd beweerd onschuldig te zijn. Zijn verzoek om het onderzoek te stoppen, werd door de Franse justitie niet ingewilligd.

De advocaat van Benzema heeft woensdag meteen laten weten in beroep te zullen gaan tegen de voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een boete van 75.000 euro. "We zijn volledig verrast door deze uitspraak. We gaan in hoger beroep, dat is noodzakelijk. Dan zal hij worden vrijgesproken."

Door het schandaal besloot bondscoach Didier Deschamps om Benzema niet langer op te roepen voor het nationale elftal. Zes jaar lang was de spits van Real Madrid persona non grata bij les Bleus, maar in mei van dit jaar maakte Benzema alsnog zijn rentree in de nationale ploeg en daardoor ging hij afgelopen zomer uiteindelijk ook met Frankrijk naar het EK. De Franse bond meldde afgelopen maand al bij monde van preses Noël Le Graët dat Benzema bij een veroordeling gewoon A-international kan blijven. Die beslissing is aan Deschamps.

Valbuena gaf vorige maand in de rechtbank aan dat hij voor het eerst werd gecontacteerd door Djibril Cissé, die hem waarschuwde voor het bestaan van de video in kwestie. “Ik heb er nooit aan gedacht om geld te geven zodat deze video niet naar buiten zou komen”, zei Valbuena. “Ik voelde dat ik in gevaar was en mijn instinct was om aangifte te doen. Voetbal is mijn leven. Ik wist dat als deze video naar buiten zou komen, ik in de problemen zou komen bij het Franse nationale elftal.”

Een van de vermeende afpersers verdedigde zichzelf. “Ik zag de video, we lachten erom, ik stuurde hem rond naar iedereen, niet alleen naar Karim Benzema. Djibril Cissé was er ook bij betrokken. Veel spelers van Frankrijk hebben de video gezien. Er was geen sprake van chantage, we hebben niet om geld gevraagd”, werd hij geciteerd door BFMTV. Verdachte Youness Houass hield in de rechtbank vol dat hij Valbuena nooit om geld heeft gevraagd om te voorkomen dat de sekstape zou uitlekken. “Ik informeerde alleen maar”, om vervolgens te bevestigen dat hij gesprekken en sms'jes uitwisselde met Valbuena.

Aanklagers zeggen dat Valbuena begin juni 2015 een eerste telefoontje kreeg waarin werd gedreigd om de sekstape te openbaren, terwijl hij in het trainingscentrum van de Franse ploeg was in Clairefontaine. De anonieme beller zei dat hij 'tot een regeling wilde komen' met Valbuena en vertelde hem een tussenpersoon te noemen. Aanklagers beweren dat Benzema werd ingezet door de vermeende afpersers om zijn teamgenoot te overtuigen om te betalen. De 33-jarige aanvaller werd daarom beschuldigd van medeplichtigheid aan poging tot chantage.

Valbuena gaf vorige maand ook uitleg over de gebeurtenissen van 6 oktober 2015, toen Benzema hem in Clairefontaine benaderde om de sextape te bespreken. De voormalig speler van Olympique Marseille bevestigde dat Benzema bleef aandringen dat Valbuena met zijn vriend Karim Zenati zou spreken. “Hij stond erop dat ik iemand zou ontmoeten, maar hij gaf mij zijn naam niet.” Valbuena schetste vervolgens het verschil tussen de situatie Cissé en de situatie Benzema. Cissé maakte hem alleen attent op de video, kwam nooit met een oplossing, maar Benzema adviseerde hem om met zijn vriend te praten. Na de ontmoeting, zei Valbuena, realiseerde hij dat ook Benzema deel uitmaakte van de affaire. “Ik had het gevoel dat hij me bang wilde maken.”