Onvoldoendes voor De Ligt na zwaarste nederlaag Juventus ooit in de CL

Woensdag, 24 november 2021 om 09:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:35

Juventus leed dinsdagavond tegen Chelsea de zwaarste nederlaag ooit in de Champions League. Het grootste verlies van Juventus ooit dateerde tot dinsdag uit 2009/10, een 4-1 nederlaag tegen Bayern Munchen, en 2016/17, een 4-1 nederlaag tegen Real Madrid, maar de Italianen zakten nooit eerder zo door de ondergrens als op Stamford Bridge: 4-0. De kritiek van de Italiaanse media op Juventus is dan ook niet mals, mede omdat Massimiliano Allegri voorafgaand aan het duel duidelijk maakte dat de eerste of tweede plek niet uitmaakte.

‘Schaamteloos’, kopt Tuttosport. De krant uit Turijn heeft het over een overgave. “Het spel van Juventus was niet om aan te zien.” Volgens Corriere dello Sport was er dinsdagavond sprake van ‘een klein Juventus’, dat van La Gazetta dello Sport als collectief een vier kreeg. "Chelsea wilde op deze avond laten zien waarom het de regerend Champions League-winnaar is. We speelden een goede eerste helft, maar na rust waren we minder waakzaam en daar hebben we de prijs voor betaald”, vertelde Allegri na afloop in Londen.

Chelsea op voorsprong ?? Trevoh Chalobah schiet binnen na de hoekschop van Hakim Ziyech ??#ZiggoSport #UCL #CHEJUV pic.twitter.com/v71x60lWEj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 23, 2021

“Er waren momenten dat we de bal te makkelijk kwijtraakten door te snel voor de verticale pass te gaan. Dat deden we te vaak en daar moeten we aan werken, want dat kan niet tegen de kampioen van Europa. Het is duidelijk geworden dat wij als ploeg ook onze beperkingen hebben.” Juventus was al zeker van overwintering in de Champions League, maar is nu afhankelijk van Chelsea wat betreft de eerste plaats in Groep H. Beide ploegen hebben twaalf punten, maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van de Londenaren. De eerste ontmoeting tussen de teams in Turijn was nog een prooi voor Juventus: 1-0.

“Dit was een zware nederlaag waar we lering uit moeten trekken. We speelden tegen een geweldig team dat elk klein foutje van ons afstrafte. Dit doet zeker pijn, maar we zullen toch vooruit moeten kijken. Deze wedstrijd kunnen we niet meer overdoen”, benadrukte Leonardo Bonucci op zijn beurt. Chelsea stond in de rust nog maar met 1-0 voor nadat Trevoh Chalobah van dichtbij raak schoot, na een corner van Hakim Ziyech. Na rust was Ziyech bij de 2-0 van Reece James en bij de 3-0 van Callum Hudson-Odoi belangrijk met voorbereidend werk. Timo Werner bepaalde diep in blessuretijd, op aangeven van Ziyech, met een intikker de eindstand.

Matthijs de Ligt vormde samen met Bonucci het hart van de defensie. De Nederlander krijgt, net als zijn ploeggenoten, van vele Italiaanse media een onvoldoende. “Fysiek is hij zeer sterk, in een een-op-een-duels is hij bijna niet te verslaan', schrijft Sportmediaset, dat de Nederlander een 5 geeft. “Maar in technisch opzicht heeft hij nog het een en ander te leren.” Bij La Repubblica zit er niet meer dan een 5,5 in voor De Ligt, die van journalist Romeo Agresti een 5 krijgt. “Het was een slechte avond voor de Nederlander”, concludeert de correspondent van Goal.

Het slotakkoord op Stamford Bridge ?? Timo Werner scoort de 4-0 op aangeven van Hakim Ziyech ??#ZiggoSport #UCL #CHEJUV pic.twitter.com/L73VibFxFk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 23, 2021

Ook de Italiaanse tak van Eurosport deelt de Oranje-international een 5 uit. Juventus wacht competitieduels met Atalanta (thuis), Salernitana (uit) en Genoa (thuis) alvorens op 8 december de groepsfase van de Champions League met een thuisduel met Malmö FF wordt afgesloten. Daarin moet de ploeg van Allegri een beter resultaat boeken dan Chelsea bij Zenit Sint-Petersburg.