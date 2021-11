Amorim hoopt op snelle aanstelling van Ten Hag bij United: ‘Nog deze week’

Woensdag, 24 november 2021 om 08:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:27

Als het aan Rúben Amorim ligt, wordt Erik ten Hag de nieuwe manager van Manchester United. De trainer van Sporting Portugal is naar verluidt net als de trainer van Ajax een van de kandidaten om het takenpakket van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer op Old Trafford over te nemen. Amorim reageerde daags voor de Champions League-ontmoeting met Borussia Dortmund luchtig op de geruchten die de ronde doen.

“We hebben het over geruchten. Vorige week heb ik daar ook al iets over gezegd, het maakt me allemaal niet zoveel uit”, benadrukte de trainer van Sporting, dat evenveel punten als Borussia Dortmund heeft - zes - en dus een goede kans maakt om in de Champions League te overwinteren. “Ik denk dat ze bij Manchester United Erik ten Hag moeten aanstellen en al heel snel, deze week, haha. Dat zou ik erg leuk vinden.”

De pas 36-jarige Amorim zette vijf jaar geleden een punt achter zijn actieve loopbaan. Hij werd eind 2019 trainer van Sporting Braga om vervolgens drie maanden later de overstap naar Sporting te maken. De club uit Lissabon betaalde liefst tien miljoen euro voor de diensten van Amorim, die vervolgens de nationale beker, de landstitel en de nationale Super Cup in de wacht sleepte. Met Sporting Braga won de voormalig middenvelder ook al de nationale beker.

Ten Hag werd dinsdag, daags voor het duel tussen Besiktas en Ajax, op de persconferentie ook nog gevraagd naar de vermeende interesse van Manchester United. De 51-jarige coach bleef achter zijn eerdere woorden staan. “Het is natuurlijk altijd fijn als je naam in verband wordt gebracht met een club van deze allure”, aldus Ten Hag. “Maar ik ben bezig met Ajax en over vermeende interesses hoef ik het niet te hebben. Er is nog niemand die zich heeft gemeld. Ik wil met Ajax titels pakken en daar ga ik vol voor.”

De taken van Solskjaer worden voorlopig overgenomen door zijn assistent Michael Carrick. Hij zat dinsdag op de bank in het uitduel met Villarreal (0-2 winst) in de Champions League. Manchester United wil zo snel mogelijk een interim-trainer aanstellen die het seizoen afmaakt.