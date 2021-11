KNVB erkent ‘misrekening’ met Oranje-staf van Frank de Boer

Woensdag, 24 november 2021 om 07:50 • Daniel Cabot Kerkdijk

De technische staf van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal had niet de technische staf van opvolger Frank de Boer moeten worden, zo luidt de conclusie van Nico-Jan Hoogma, die volgend jaar als directeur topvoetbal bij de KNVB stopt. Hoogma, eindverantwoordelijk voor het Nederlands elftal, de Oranjevrouwen, Jong Oranje (mannen en vrouwen) en de Onder 19, vindt dat het verloop bij Oranje, met drie bondscoaches in drie jaar tijd, eerder onvermijdelijk dan te groot is.

“Van Koeman wisten we van zijn droom om ooit bij Barcelona aan de slag te gaan. Daar heeft Eric Gudde goed op geanticipeerd met een afkoopsom in zijn contract voor het geval FC Barcelona zou komen. Daarna koos ik voor De Boer en dat werd op het EK niet het succes waarop we hadden gerekend. In het hele proces voorafgaand aan zijn aanstelling, zit trouwens het dieptepunt in mijn functioneren als directeur topvoetbal”, erkent Hoogma woensdag in gesprek met De Telegraaf.

“Ik heb een verkeerde analyse en daardoor een verkeerde inschatting gemaakt met het handhaven van de complete staf van Oranje na het vertrek van Koeman. Ik dacht, omdat de staf onder Koeman zo goed functioneerde, dat het vervangen van alleen de bondscoach genoeg was om de ingezette ontwikkeling bij Oranje door te zetten. Dat was een misrekening.”

Een belangrijke voorwaarde van de KNVB om de 'lijn Koeman' voort te kunnen zetten, was het behoud van de huidige staf, met assistenten Dwight Lodeweges en Maarten Stekelenburg en keeperstrainer Patrick Lodewijks. De Boer zag dat ook zitten en dacht bij gesprekken met Lodeweges terug aan zijn samenwerking met Hennie Spijkerman bij Ajax. "Ik kreeg energie van Spijkerman en bij Dwight krijg ik dezelfde energie terug", zei De Boer destijds.

Hoogma zette dat naar eigen zeggen, samen met Gudde, recht door Louis van Gaal als bondscoach aan te stellen en zijn wensen in te willigen. “Met kwalificatie voor het WK, het werd nog wel even spannend na die 2-2 in Montenegro, heeft Van Gaal het uitstekend gedaan. Ik vind het te gemakkelijk om te zeggen dat het met het aanwezige spelersmateriaal een simpele klus was. Dat maakt de buitenwacht er soms van. Louis is een fijn mens en prima trainer om mee samen te werken als directeur.”

Hoogma trad begin 2018 aan als directeur topvoetbal bij de KNVB, nadat hij elf jaar algemeen directeur bij Heracles Almelo was geweest. Het wordt de tweede keer in een jaar tijd dat er een topfunctie bij de KNVB ter beschikking komt. Vorig jaar stopte Gudde als directeur betaald voetbal; hij werd opgevolgd door Marianne van Leeuwen. Het is nog niet bekend wie Hoogma gaat vervangen. Van Leeuwen verwacht in februari een vacature officieel open te stellen.