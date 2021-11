De vier woorden die Ten Hag volgens De Boer op het bord moet schrijven

Woensdag, 24 november 2021 om 07:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:34

Erik ten Hag gaat woensdag tegen Besiktas afwijken van de vaste opstelling van Ajax in de Champions League, maar Ronald de Boer hoopt niet dat de trainer ‘het hele elftal overhoop gooit’. De club is al nagenoeg zeker van groepswinst in het miljoenenbal en zal volgens het Algemeen Dagblad met vier wijzigingen op het veld in Istanbul verschijnen.

“Ik zou niet het hele elftal overhoop gooien, maar een aantal veranderingen zou ik wel begrijpen”, vertelt De Boer woensdag in De Telegraaf. “Voor het groepsproces is het belangrijk dat er een bepaalde sfeer en energie ontstaat en dat jongens die later in het seizoen belangrijk kunnen worden speelminuten krijgen. Daar is de wedstrijd tegen Besiktas geschikt voor.” De oud-speler van onder meer Ajax wijst er ook op dat de ploeg van Ten Hag geschiedenis kan schrijven door de resterende twee groepsduels te winnen. De Amsterdammers sluiten de groepsfase over twee weken tegen Sporting Portugal af.

Ten Hag zal woensdag tijdens het Champions League-duel tegen Besiktas de nodige wisselspelers een kans geven. Maar dat wil niet zeggen dat hij de wedstrijd niet serieus neemt…



Meer ? https://t.co/OBk6zUeM2q pic.twitter.com/l7uCX6D41C — NOS Sport (@NOSsport) November 23, 2021

Ajax won immers de eerste vier groepsduels. Het recordaantal punten van een Nederlandse club in de groepsfase van de Champions League staat al op naam van de Amsterdammers: zestien punten in een groep met Real Madrid, Ferencvaros en Grasshoppers in 1995. “Op dat moment denk je dat zo’n puntentotaal nooit meer door een Nederlandse club wordt overtroffen”, lacht De Boer. “Maar Ajax is op dit moment nog altijd foutloos en heeft de kans achttien punten te halen. Dat zou ik wel even op het grote bord schrijven als ik trainer van Ajax was: jullie kunnen geschiedenis schrijven!”

Voormalig penningmeester Arie van Os vindt dat Ajax ook uit financieel oogpunt vol voor de winst moet gaan. Een gelijkspel is goed voor negen ton, maar winst in Istanbul levert de kas van Ajax wederom 2,8 miljoen euro op. Plus een overwinning is goed voor de coëfficiëntenlijst, waarop Nederland de nummers vijf en zes Frankrijk en Portugal op de hielen zit. “Als Nederland een van de twee inhaalt, plaatsen de nummers één en twee van de Eredivisie zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League in het seizoen 2023/24 en dat zou vooral voor PSV en Ajax geweldig zijn”, aldus Van Os.

“Omdat je dan min of meer bent verzekerd van veertig miljoen euro en echt op dat toernooi kunt begroten. Dat is nu nog een beetje link.” Het zou Ajax in Istanbul moeten aansporen. “De club kan zijn eigen financiële vangnet creëren, waardoor een keer geen kampioen worden niet vervelend hoeft te zijn.” Sportmarketeer Chris Woerts hoopt uit commercieel oogpunt dat Ajax ook de vijfde groepswedstrijd in winst omzet. "Ajax zou de klinkende zeges op Borussia Dortmund en de eerdere overwinningen tegen Sporting en Besiktas teniet doen door een nederlaag bij Besiktas, want je bent zo goed als je laatste wedstrijd.”