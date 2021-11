AD publiceert vermoedelijke opstelling van gewijzigd Ajax tegen Besiktas

Woensdag, 24 november 2021 om 06:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:34

Nicolás Tagliafico, Perr Schuurs, Davy Klaassen en David Neres maken woensdagavond deel uit van de basiself van Ajax in het Champions League-duel met Besiktas, zo vermoedt het Algemeen Dagblad. Dat zijn volgens het dagblad de wijzigingen waarover Erik ten Hag het daags voor de krachtmeting in Istanbul had. De trainer van Ajax verzekerde dat er ‘een heel goed elftal op het veld zou staan’ in het Vodafone Park. “Ook wij moeten winnen.”

In de woensdageditie van De Telegraaf is dit keer niets over een vermoedelijke opstelling van Ajax terug te vinden. Edson Álvarez ontbreekt in het weerzien met Besiktas door een schorsing. De middenvelder annex Mexicaans international wordt volgens het Algemeen Dagblad vervangen door Davy Klaassen. Het zou voor de Oranje-international zijn eerste basisplek in de Champions League zijn. Klaassen viel eerder in tegen Besiktas (19 minuten) en in de dubbele confrontatie met Borussia Dortmund (21 en 45 minuten). Op Duitse bodem nam hij in de extra tijd voor zijn rekening: 1-3.

Ten Hag zal woensdag tijdens het Champions League-duel tegen Besiktas de nodige wisselspelers een kans geven. Maar dat wil niet zeggen dat hij de wedstrijd niet serieus neemt…



Meer ? https://t.co/OBk6zUeM2q pic.twitter.com/l7uCX6D41C — NOS Sport (@NOSsport) November 23, 2021

De verwachting is ook dat Tagliafico de plek van Daley Blind inneemt. De Argentijn speelde op 24 oktober tegen PSV (5-0 winst) zijn laatste wedstrijd voor Ajax: een invalbeurt van tien minuten. Zijn laatste basisplaats dateert van ruim anderhalve maand geleden: 58 minuten in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (0-1 verlies) op 3 oktober. Dat was ook de laatste wedstrijd waarin Neres aan het startsignaal verscheen. De Braziliaanse aanvaller deed destijds ook een klein uur mee en moest het sindsdien doen met, zes, korte invalbeurten van hooguit een half uur. Schuurs neemt naar verluidt de plek van Jurriën Timber in. De verdediger stond sinds het uitduel met sc Heerenveen (0-2) op 16 oktober niet meer aan de aftrap.

Ten Hag hoopt dat de andere spelers die hij gaat opstellen nu wel zullen opstaan. “De vorige keren hebben de spelers die een kans hebben gekregen niet thuis gegeven. En dat ergert me mateloos. We hebben toen niet gewonnen”, zei de trainer dinsdag. Waarschijnlijk doelde Ten Hag op het 0-0 gelijkspel van Ajax eerder deze maand in de Johan Cruijff ArenA tegen Go Ahead Eagles. Onder anderen Ryan Gravenberch en Steven Berghuis kregen in die wedstrijd rust.

“De selectie moet bewijzen dat we samen sterk zijn. Ik heb het niet over reserves, maar het zijn allemaal basisspelers. Ik houd rekening met klachten die sommige spelers hebben. Daarnaast willen we ons verder ontwikkelen als ploeg, andere tactieken en andere samenstellingen. Dat willen we gaan testen. We willen zelfvertrouwen tanken”, benadrukte de trainer van Ajax nogmaals.

De ontmoeting tussen Besiktas en Ajax begint woensdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Bosnische scheidsrechter Irfan Peljto. Ajax, dat elk van de eerste vier groepduels won, heeft aan een gelijkspel genoeg om definitief zeker te zijn van groepswinst.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Berghuis; Neres, Haller en Tadic.