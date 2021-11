Nummers een tot en met vier van Groep G kunnen nog overwinteren in CL

Dinsdag, 23 november 2021 om 23:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:19

De zesde en laatste speeldag in Groep G van de Champions League gaat over twee weken de doorslag geven. Sevilla was dinsdagavond een maatje te groot voor VfL Wolfsburg (2-0), terwijl Lille OSC aan een enkel doelpunt voldoende had om Red Bull Salzburg (1-0) een nederlaag toe te dienen. Dat betekent dat alle ploegen nog kans maken op overwintering in de Champions League, daar de verschillen maximaal drie punten zijn. Lille leidt de dans met acht punten en wacht op 8 december een uitduel met Wolfsburg, dat met vijf punten de nummer laatst is. Salzburg, zeven punten, en Sevilla, zes punten, zijn tegelijkertijd elkaars tegenstander in Oostenrijk.

Sevilla - VfL Wolfsburg 2-0

Het team van trainer Julen Lopetegui startte sterk aan de wedstrijd en kreeg via Alejandro ‘Papu’ Gómez en Jules Koundé enkele mogelijkheden. Na twaalf minuten spelen was het alsnog raak: na een afgemeten voorzet van Ivan Rakitic vanaf de rechterkant richting de doelmond was het Joan Jordán die de bal van dichtbij binnenkopte. Wolfsburg stelde met name in offensief opzicht teleur en kwam niet verder dan een inzet van Lukas Nmecha, die zag hoe de bal via de hand van Yassine Bounou tegen de lat ging.

In het restant van de avond koesterde Sevilla die belangrijke voorsprong. De ploeg van Lopetegui is ook in LaLiga nauwelijks te passeren, met de op een na minst gepasseerde defensie, en hield de boel potdicht. Diep in de extra tijd maakte Rafa Mir er 2-0 van. Wout Weghorst speelde de hele wedstrijd, terwijl Micky van de Ven op de bank bleef. Karim Rekik viel vlak voor de tweede goal in bij Sevilla.

Lille OSC - Red Bull Salzburg 1-0

In de eerste helft waren de kansen op een hand te tellen. De beste kans voor het bezoek was voor Andreas Ulmer, die zag hoe doelman Ivo Grbic zijn lage inzet keerde. Na een half uur spelen was het wel raak aan de andere kant van het veld. Burak Yilmaz beende zich een weg in het strafschopgebied en het was uiteindelijk David die de bal voor de voeten kreeg en deze van dichtbij achter Philipp Kohn schoot: 1-0. Dat was ook de eindstand in Noord-Frankrijk en zodoende was de voltreffer van de Ligue 1-topscorer doorslaggevend.