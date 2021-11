Simon Kistemaker (81) overleden aan de gevolgen van kanker

Dinsdag, 23 november 2021 om 23:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:35

Simon Kistemaker (81) is dinsdag overleden aan de gevolgen van kanker, zo meldt ESPN. Op zondag 14 november trad Hans Kraay jr. tijdens Goedemorgen Oranje al met slecht nieuws naar buiten over de gezondheid van Kistemaker, oud-trainer van onder meer De Graafschap, FC Utrecht en Telstar.

Kraay jr. liet, met goedvinden van zijn vriend Kistemaker, met Ajax-trainer Erik ten Hag aan zijn zijde weten dat Kistemaker darmkanker en prostaatkanker heeft. Kraay jr. en Ten Hag waren beiden goed bevriend met Kistemaker, onder wie zij allebei speelden bij De Graafschap. “Erik en ik zien elkaar privé niet, maar we hadden altijd een goede verstandhouding hier en hingen altijd aan Simon Kistemaker en Simon Kistemaker hing best wel aan ons”, zei Kraay jr. de bewuste zondag vanuit het stadion van De Graafschap. Kraay jr. legde in de uitzending uit dat Kistemaker het al jaren moeilijk heeft, mede door het overlijden van zijn vrouw en zijn ziekte. “Erik is dinsdag naar hem toe geweest en dat heeft hij heel erg gewaardeerd.”

Kraay jr. legde vervolgens uit hoe het op dit moment gaat met de tachtigjarige Kistemaker. “Ik ben gisteren bij hem geweest”, aldus de oud-voetballer. “Sinds zijn vrouw is overleden is zijn lust voor het leven een stuk afgenomen. Hij heeft vrijdag bloeduitslagen gekregen. Hij heeft darmkanker en prostaatkanker, dat mag ik van hem zeggen. En nu heeft hij ook uitzaaiingen in zijn lever.”

“Dinsdag heeft hij tegen Erik gezegd: ‘Fijn dat ik afscheid van je kon nemen’, en dat zei hij gisteren tegen mij. Hij wil niet meer. Ik heb als een kleine jongen staan huilen toen ik gisteren wegging. Ik heb hem omarmd en dan zegt die hele stoere Kistemaker: ‘Ik hou van Erik en ik hou van jou vriend.’ Onder normale omstandigheden zou hij dat nooit zeggen, maar hij houdt wel van ons.”

Kistemaker werd een clublegende bij De Graafschap, waarmee hij als trainer in 1991 ongeslagen kampioen werd in de Eerste Divisie. De kampioensploeg stond bekend om het 'vechtvoetbal' dat er gespeeld werd op De Vijverberg. Kistemaker werd in 2016 benoemd tot erelid van De Graafschap. Dat jaar kwam ook zijn biografie uit: De Kist - de laatste culttrainer van Nederland.

Het coachen van het Australische Brisbane Lions was de eerste trainersklus van Kistemaker. Daar speelde op dat moment onder meer George Best. In 1984 werd hij aangetrokken door FC Volendam, dat hij toen verzekerde van lijfsbehoud in de Eredivisie. Verder stond Kistemaker ook aan het roer bij SC Cambuur, DS'79 (het voormalige FC Dordrecht) en de amateurs van Türkiyemspor, FC Breukelen en ADO'20.