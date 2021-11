Atalanta wacht absolute kraker op laatste speeldag CL na knotsgek duel

Dinsdag, 23 november 2021 om 22:59 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:08

Atalanta heeft overwintering in de Champions League nog altijd in eigen hand. Het team van trainer Gian Piero Gasperini leek dinsdagavond op weg naar een 1-2 overwinning op Young Boys, maar door een knotsgekke slotfase eindigde het duel in Groep F nota bene in 3-3. Atalanta moet over twee weken in eigen huis winnen van Villarreal, dat een punt meer heeft en in Bergamo niet moet verliezen: zeven om zes. Voor Young Boys staat in het uitduel met Manchester United overwintering in de Europa League op het spel.

Remo Freuler kreeg de bal in de tiende minuut op het juiste moment aangespeeld aan de linkerkant van het zestienmetergebied en hij bediende Duvan Zapata, die het leer uit de draai in de rechterhoek achter doelman Guillaume Faivre mikte: 0-1. Hoewel Atalanta in het eerste half uur de betere ploeg was, kwam Young Boys in het laatste kwartier voor rust beter in de wedstrijd en uit een corner viel de gelijkmaker. Michel Aebischer zette het leer vanaf links voor richting de eerste paal, waar Jordan Siebatcheu de bal via de onderkant van de lat binnenkopte: 1-1.

Atalanta kwam vijf minuten na de onderbreking opnieuw op voorsprong. Na een aanval van de ploeg van Gasperini kwam de bal op de rand van het strafschopgebied voor de voeten van José Luis Palomino, die het leer vervolgens heerlijk in de verste hoek achter Faivre plaatste: 1-2. Dat leek ook de eindstand te gaan worden, maar een rake inzet van Vincent Sierro met links betekende in minuut tachtig de 2-2. Luttele minuten later had doelman Juan Musso niets in te brengen tegen een subliem schot van Silvan Hefti in de linkerkruising en het stond het Zwitserse stadion in vuur en vlam: 3-2.

Een van richting veranderde vrije trap van Luis Muriel betekende drie minuten voor tijd toch nog een punt voor Atalanta, waar Teun Koopmeiners na 71 minuten de plek van Mario Pasalic innam en Marten de Roon negentig minuten op het veld stond. Young Boys kan door het onderlinge resultaat niet meer op gelijke hoogte komen met Villarreal en is alleen gebaat bij een zege op Manchester United én een nederlaag van Atalanta om in de Europa League verder te gaan.