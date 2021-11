Barcelona faalt en laat het aankomen op duel met Bayern

Dinsdag, 23 november 2021 om 22:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:52

Barcelona heeft zich dinsdagavond nog niet kunnen verzekeren van overwintering in de Champions League. Het team van Xavi, die zijn Europese debuut maakte als trainer van los Azulgrana, kwam in eigen huis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Benfica (0-0), dat zodoende twee punten minder blijft houden dan de Spaanse topclub: vijf om zeven. Barcelona gaat over twee weken op de laatste speeldag echter op bezoek bij het nog foutloze Bayern München, terwijl Benfica bij het al geëlimineerde Dynamo Kiev zal moet winnen en tegelijkertijd moet hopen dat de Duitsers hun sportieve plicht vervullen.

Barcelona domineerde in een heerlijke en intense eerste helft, waarin het ontbreken van een of meerdere doelpunten het manco was. Xavi zag hoe zijn spelers er een hoge balcirculatie op nahielden en met regelmatig voor het doelgebied van Odysseas Vlachodimos opdoken. De beste mogelijkheden van Barcelona waren voor Ronald Araujo, Jordi Alba en Yusuf Demir. Vlachodimos was attent op de pogingen van de eerste twee en kwam enkele minuten voor rust goed weg toen het aluminium een openingsdoelpunt van Demir voorkwam.

Benfica had een korte fase waarin Barcelona enigszins op de eigen helft werd teruggedrukt, maar dat leverde het team van trainer Jorge Jesus niets op. Marc-André ter Stegen keerde een kopbal van Roman Yaremchuk na een corner en een schitterende treffer van Nicolás Otamendi, een harde inzet in de linkerkruising via de onderkant van de lat, werd afgekeurd omdat de bal na de voorafgaande corner de achterlijn was gepasseerd.

In de openingsfase van de tweede helft liep het minder vlot bij Barcelona. Het stroperige spel zorgde ervoor dat het team van Xavi moeite had om het doelgebied van Vlachodimos te bereiken, al had de thuisploeg na nog geen uur spelen toch op 1-0 voor kunnen staan. Memphis Depay koos er echter voor om niet direct te schieten, waardoor Otamendi zijn doelman te hulp kon schieten.

Barcelona oogde ietwat vermoeid en Xavi opteerde voor de entree van Ousmane Dembélé in plaats van Demir. De Fransman stond niet veel later met een uitstekende actie op rechts aan de basis van een goede kans: Vlachodimos keerde een kopbal van Frenkie de Jong van dichtbij. De Catalanen bleven vervolgens aanzetten, maar Gilberto maakte in de doelmond een gevaarlijke voorzet van Dembélé onschadelijk en een doelpunt van Araujo werd wegens buitenspel afgekeurd. In de extra tijd kopte Gerard Piqué naast en miste Haris Seferovic aan de andere kant een dot van een kans. Barcelona, waar Luuk de Jong weer niet binnen de lijnen kwam, wacht competitieduels met Villarreal (uit) en Real Betis (thuis) alvorens op woensdag 8 december het cruciale duel met Bayern wordt afgewerkt. Bij een gelijke stand tussen Barcelona en Benfica overwinteren de Portugezen, die het eerste onderlinge duel met 3-0 wonnen.