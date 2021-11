Dirk Kuijt komt met eerste reactie op betrokkenheid bij gokzaak

Dinsdag, 23 november 2021 om 21:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:55

Dirk Kuijt heeft voor het eerst gereageerd op zijn rol als getuige in een groot onderzoek naar de criminele organisatie van de Haagse crimineel Piet S. De voormalig aanvaller gokte zelf via een website die volgens justitie mogelijk werd beheerd door de beruchte crimineel. Kuijt doet zijn verhaal tegenover RTL 7.

"Het is heel vervelend om zo in het nieuws te komen. Ik heb een gokje gewaagd en daarin was ik naïef. In de toekomst zou ik het anders doen", maakt Kuijt duidelijk. Het gaat om de goksite Edobet, die volgens het Openbaar Ministerie werd opgezet door Freddy S., de zoon van Piet S. In de door de hack van berichtendienst Encrochat afgeluisterde gesprekken hoorde de politie dat Wesley Sneijder en Kuijt regelmatig via Edobet zouden gokken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het geval van Kuijt zou het gaan om forse bedragen. “Dirk Kuijt speelt soms 25 ruggen (25.000 euro, red.) per dag”, hoorde de politie in de gesprekken. Dat wordt door de Katwijker ontkend. "Die bedragen kloppen niet. Ik zal heus wat meer hebben ingezet dan de gemiddelde Nederlander, maar niet zoveel als in het stuk wordt genoemd. Verder wil ik duidelijk maken dat ik als getuige ben gehoord en dat ik geen strafbaar feit heb gepleegd."

Kuijt gaf in de verhoren, gelezen door het Algemeen Dagblad, toe dat hij na zijn actieve loopbaan op Edobet heeft gespeeld. Hij speelde op krediet. “Ik liet het vaak staan op de site, maar soms kreeg ik uitbetaald", werd Kuijt geciteerd in de verhoren. "Ik sprak dan bijvoorbeeld af bij een tankstation met iemand. Ik vond het wel fijn om dit cash te doen, zodat ik anoniem kon spelen.” Volgens Kuijt speelde hij niet om er rijk van te worden. “Ik kreeg wel eens contant uitbetaald. Ik speelde niet om het geld, maar ik vond het leuk om te spelen.”

Sneijder reageerde eerder deze maand via Instagram al op de berichtgeving. Hij benadrukte dat hij niets met ‘die hele onzin te maken’ heeft en wilde met een statement ‘indianenverhalen’ ontkrachten. Zijn betrokkenheid zou berusten op een misverstand. Volgens Sneijder heeft een neef van zijn vader ten onrechte gezegd dat de oud-topvoetballer garant voor hem stond als hij niet kon betalen.