Man United overwintert in Champions League dankzij Ronaldo en Sancho

Dinsdag, 23 november 2021 om 20:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:13

Manchester United heeft zich dinsdagavond verzekerd van overwintering in de Champions League. Op bezoek bij concurrent Villarreal was de ploeg van interim-trainer Michael Carrick met 0-2 te sterk. Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho verzorgden de doelpuntenproductie. Later op de avond komen Atalanta en Young Boys nog in actie in Groep F. Hoewel United (tien punten) op papier nog voorbijgestreefd kan worden door de Italianen (vijf punten), zal de ploeg Villarreal (zeven punten) op basis van onderling resultaat aftroeven.

Carrick, de tijdelijke opvolger van Ole Gunnar Solskjaer, voerde meerdere wijzigingen door ten opzichte van de verloren competitiewedstrijd tegen Watford (4-1). Hij kon niet beschikken over Luke Shaw, waardoor Alex Telles aantrad als linksback. Nemanja Matic, Bruno Fernandes en Marcus Rashford zijn hun basisplek kwijt, waardoor ruimte ontstond voor Fred, Donny van de Beek en Anthony Martial. Van de Beek verscheen voor het eerst sinds de EFL Cup-wedstrijd tegen West Ham United (22 september) aan de aftrap in een officiële wedstrijd. Bij Villarreal kreeg Arnaut Danjuma een basisplek.

Wie anders! ????? Cristiano Ronaldo straft een slap moment achterin bij Villarreal genadeloos af ?? Zijn vijfde van het Champions League-seizoen in evenveel wedstrijden! ?? #ZiggoSport #UCL #VILMUN pic.twitter.com/uwu8DHkuAH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 23, 2021

Hoewel United in de tweede minuut al het eerste waarschuwingsschot afvuurde, kreeg de thuisploeg al snel de touwtjes in handen. Na vier minuten moest doelman David De Gea voor het eerst handelend optreden. Na fraai combinatievoetbal waagde Moi Gómez een goede poging, maar zijn diagonale schot werd gepareerd door de sluitpost. Enkele minuten later deed ook Yéremy Pino een duit in het zakje; zijn schot eindigde echter in het zijnet.

De Gea toonde halverwege het eerste bedrijf wederom zijn klasse. Ditmaal ontbrak het bij Manuel Trigueros aan fortuin in de afronding. Aan de overzijde liet Ronaldo zich voor het eerst zien na een half uur spelen met een kopbal, die echter geen treffer opleverde. Even later kwam ook Danjuma in het schouwspel voor. Door het gebrek aan controle in het zestienmetergebied slaagde hij er echter niet in een gevaarlijke doelpoging te produceren. Villarreal was de bovenliggende partij in het eerste bedrijf, terwijl the Red Devils met name De Gea mochten danken dat het nog altijd 0-0 stond.

Van de Beek speelde een uiterst ongelukkige eerste helft en hij was degene met de minste balcontacten aan de kant van de bezoekers. Ook in de openingsfase van de tweede helft was hij vrij onzichtbaar. Zodoende besloot Carrick de Nederlander na ruim een uur spelen te vervangen door Fernandes. Hoewel United na een klein uur spelen nog goed wegkwam toen Trigueros van scoren af werd gehouden, kreeg men vervolgens snel meer grip op de wedstrijd. In de 69ste verzuimde Rashford een fraaie dieptepass van Harry Maguire te verzilveren; enkele minuten later stuitte Sancho op doelman Gerónimo Rulli met een hard schot in de benedenhoek.

Jadon Sancho ?? Hij is het eindstation van een lekkere Manchester United aanval: 0-2 ??#ZiggoSport #UCL #VILMUN pic.twitter.com/XLdu7amKLE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 23, 2021

De openingstreffer voor United viel in de 78ste minuut. Étienne Capoue schutterde opzichtig in de defensie en werd na drukzetten van Fred van de bal gezet. Ronaldo profiteerde maximaal van de blunder en zette zijn ploeg met een lob over Rulli op 0-1. Het slotakkoord werd in de laatste minuut van de reguliere speeltijd gespeeld. Rashford legde de bal op de rand van de zestien neer bij Fernandes, die ineens doorkaatste naar Sancho. Laatstgenoemde schoot in de korte hoek onberispelijk binnen: 0-2.