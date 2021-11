Schitterende omhaal Lewandowski leidt vijfde CL-zege Bayern in

Dinsdag, 23 november 2021 om 20:39 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:53

Bayern München blijft ongenaakbaar in de Champions League. Het team van Julian Nagelsmann was dinsdagavond met 1-2 te sterk voor Dynamo Kiev dankzij treffers van Robert Lewandowski en Kingsley Coman. Het was voor de Pool alweer zijn negende (!) treffer tot dusver in deze Champions League-campagne. Bayern, dat met vijftien punten uit vijf duels de volle buit heeft in Groep E, sluit de groepsfase over twee weken af in eigen huis tegen Barcelona. Dynamo speelt dan uit tegen Benfica en hoopt met meer dan één punt van het Europese toneel te verdwijnen.

Bayern legde in de eerste helft de basis voor de zege in het NSK Olimpiejsky in Kiev. Een schitterende treffer van Lewandowski brak de ban na nog geen kwartier spelen. Illya Zabarnyi werkte een voorzet van Benjamin Pavard niet goed weg in het strafschopgebied, waarna Lewandowski het leer met een fraaie omhaal achter doelman Georgiy Bushchan werkte. Dynamo speelde geen onaardige eerste helft, dook regelmatig gevaarlijk op voor het doelgebied van Bayern en kwam dankzij een flater van Manuel Neuer bijna op 1-1. Hij trapte finaal over een terugspeelbal van Leon Goretzka heen, maar de linkerpaal bracht redding.

Een goed uitgespeelde aanval van Bayern leidde enkele minuten voor rust de 0-2 van der Rekordmeister in. Na een pass van Corentin Tolisso en een handig overstapje van Thomas Müller was het Coman die de bal vanaf de rechterkant van het strafschopgebied hoog en via de onderkant van de lat tegen de touwen joeg: 0-2. In de eerste minuten na rust werden de intenties van de thuisploeg duidelijk, zo snel mogelijk een aansluitingstreffer forceren, maar Neuer hield Bayern op de been. Een aangeraakte inzet van Mykola Shaparenko werd door de doelman gekeerd en dat gold ook voor de rebound van de middenvelder.

Bayern had het duel na een uur spelen meer onder controle, maar toch slaagde de ploeg van Mircea Lucescu erin om de spanning terug te brengen. Ruim twintig minuten voor tijd zette Dynamo een tegenaanval op en was het Denys Garmash die het leer van dichtbij laag langs Neuer mikte: 1-2. De thuisploeg verhoogde het tempo en had enkele minuten later al uitzicht op een gelijkmaker. Een inzet van Sergiy Sydorchuk vanaf de rand van het strafschopgebied kon door Neuer naar de zijkant worden gewerkt.

Luttele minuten later was het Viktor Tsygankov die een nederlaag probeerde af te wenden: het schot van de buitenspeler ging maar net naast het doel van Neuer. Een gelijkmaker bleef uiteindelijk uit. Bayern komt komende zaterdag opnieuw in actie: dan staat het thuisduel met laagvlieger Arminia Bielefeld op de rol.