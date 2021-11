Van der Vaart ziet naast Ajax nog een transferoptie voor Van de Beek

Dinsdag, 23 november 2021 om 21:22 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:14

Rafael van der Vaart denkt dat het voor Donny van de Beek beter is als hij vertrekt bij Manchester United. De analyticus ziet dat de kwaliteiten van de middenvelder niet optimaal benut worden bij the Red Devils en dat hij er goed aan zou doen naar Duitsland of Ajax te vertrekken. United won dinsdagavond het Champions League-duel met Villarreal en plaatste zich daarmee voor de knock-outfase van het miljardenbal. Van de Beek kreeg een basisplek van interim-manager Michael Carrick, maar hij slaagde er niet in zijn stempel op de wedstrijd te drukken en werd na ruim een uur spelen naar de kant gehaald ten faveure van Bruno Fernandes.

Van de Beek was de speler aan de kant van United met de minste balcontacten. Het was mede voor Carrick een reden om de Nederlander in de tweede helft te wisselen. Pas toen Fernandes op het veld stond begon het te draaien bij de Engelsen, ziet Van der Vaart. “Die Carrick is wel met hem bezig. Hij vond het blijkbaar lullig wat er gebeurd is vandaag, maar toch zegt hij waarschijnlijk tegen Donny: ‘Je hebt gedaan wat ik van je vroeg’”, doelt de analist tijdens de nabeschouwing op Ziggo Sport op het feit dat United pas de duimschroeven kon aandraaien toen Fernandes binnen de lijnen stond.

“Donny wegwezen? Ja”, reageert Van der Vaart desgevraagd. “Maar ik vind Donny een goede speler. Alleen niet voor Manchester United. Ik denk dat hij veel beter naar Duitsland kan gaan, want daar komt hij het beste tot zijn recht. Of gewoon weer terug naar Ajax. Dat past hem als een jas en daar heeft Ajax ook echt veel aan. In het buitenland heb je iemand als Fernandes nodig. Hij is altijd aanspeelbaar en zijn ballen komen vaak aan.”

Tijdens de rust van de CL-ontmoeting uitte Van de Vaart al de nodige kritiek op Van de Beek. “Als hij niet scoort en niet in die zestien komt, dan heb je aan dat soort spelers in mijn ogen heel erg weinig. Ik denk gewoon dat hij een hele verkeerde keuze qua club heeft gemaakt, want dit past gewoon niet bij zijn manier van voetballen. Hij is zoekende en vraagt zich af: waar moet ik heen? Hij wordt niet van achteruit gecoacht. Hij wíl wel vooruit, maar de rest wil niet. Je hebt gewoon het gevoel dat Donny helemaal niet in dit team past.”

“Of hij nog altijd ‘Erik ten Hag-voetbal’ speelt?”, vervolgde Van de Vaart. “Nou, ik vind dat hij helemaal geen voetbal speelt. Hij is gewoon zoekende en je ziet gewoon dat hij daar gewoon gedeeltelijk niets aan kan doen. Maar hij heeft het gewoon niet afgedwongen in de eerste paar maanden. Je ziet gewoon dat hij er een beetje tussenin loopt, terwijl hij heel graag vooruit wil: hij wil doelpunten maken en de rest wil achteruit. Hij is zó zoekende dat het gewoon een beetje een verloren zaak voor hem is. Je merkt gewoon dat de spelers ook geen vertrouwen in hem hebben”, aldus de analist.