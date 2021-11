Dick Advocaat vergroot crisis bij Irak voor start van Arab Cup

Dinsdag, 23 november 2021

Dick Advocaat stopt als bondscoach van Irak, zo bevestigt hij aan het Algemeen Dagblad. De keuzeheer was nog geen vier maanden in dienst, maar stond door tegenvallende resultaten onder druk. Eerder deze maand wist Irak niet te winnen van Syrië (1-1) en Zuid-Korea (0-3 nederlaag). Het vertrek van Advocaat is nog niet officieel bevestigd door de voetbalbond.

"De verwachtingen waren hoog en we hebben daar helaas niet aan kunnen voldoen", luidt de reactie van de 74-jarige Advocaat. De oefenmeester tekende op 31 juli een contract tot en met het WK 2022 als bondscoach van Irak. Hij kreeg de taak om de nationale ploeg naar het eindtoernooi te leiden, maar wist nog niet te winnen in de WK-kwalificatiereeks. Plaatsing voor de eindronde is, met nog vier wedstrijden te gaan, wel mogelijk.

Na zes wedstrijden staat Irak op de vijfde plek in Groep A van de Aziatische kwalificatie. De top twee kwalificeert zich direct; de nummer drie gaat naar de play-offs, waarin twee tegenstanders geklopt moeten worden. Op dit moment staat de Verenigde Arabische Emiraten, de ploeg van Bert van Marwijk, met zes punten op de derde plek.

Het vertrek van Advocaat komt op een verrassend moment. Over een week begint immers de Arab Cup in Qatar, een voorproefje voor het WK. Irak is ingedeeld in Groep A met Qatar, Oman en Bahrein. Als Advocaat weggaat, zullen zijn assistenten Cor Pot en Zeljko Petrovic vermoedelijk ook vertrekken.

Tegenover Voetbal International laat Advocaat de deur open voor een hervatting van zijn trainersloopbaan. "Als ik een ding heb geleerd, is dat ik niet meer moet zeggen dat ik stop. Dat doe ik dus ook niet. We zien het wel." Volgens de NOS wil de voetbalbond van Irak de bondscoach overhalen om toch te blijven, maar lijkt die kans nul.