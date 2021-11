Xavi zaait twijfel in cruciaal Champions League-duel van Barcelona

Dinsdag, 23 november 2021 om 19:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:57

De opstelling van Barcelona voor het cruciale groepsduel met Benfica in de Champions League is bekend. Xavi kiest in zijn eerste Europese duel als hoofdtrainer van de Catalanen voor een basiself met onder meer Frenkie de Jong en Memphis Depay. Het is nog onduidelijk of Barcelona in een 3-4-3-systeem, met Jordi Alba als buitenspeler, of in een 4-3-3-systeem, met Ronald Araujo als vleugelverdediger, gaat spelen. Het duel in het Camp Nou staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergei Karasev en gaat om 21:00 uur van start.

Xavi wist daags voor het duel naar eigen zeggen nog niet welke spelers hij aan het startsignaal zou laten verschijnen. “Ilias Akhomach, Abde Ezzalzouli en Ferran Jutlgà kunnen niet spelen. Het is afwachten hoe Sergiño Dest, Ousmane Dembélé en Sergi Roberto er morgen aan toe zullen zijn. Ze kunnen bijna hun rentree maken. We hebben bijna geen echte buitenspelers meer, wellicht Philippe Coutinho en Yusuf Demir nog, maar de pure buitenspelers zijn geblesseerd. We zullen het zien, we gaan vol voor de winst.”

Ansu Fati, Pedri, Martin Braithwaite, Sergi Roberto en Sergio Agüero ontbreken wegens diverse klachten, maar Dest en Dembélé behoren daarentegen wel tot de wedstrijdselectie van Barcelona. Het tweetal kreeg dinsdag groen licht van de medische staf van los Azulgrana. Dat geldt ook voor Sergio Busquets, Òscar Mingueza en Nico González, die lichte blessures overhielden aan de stadsderby tegen Espanyol (1-0).

Barcelona startte met twee nederlagen: zowel van Bayern Munchen als Benfica werd met 3-0 verloren. De dubbele confrontatie met Dynamo Kiev werd echter tweemaal met 1-0 gewonnen. Mede omdat Benfica tegelijkertijd tot tweemaal toe een pak slaag kreeg van Bayern, heeft Barcelona nu twee punten meer dan de concurrent uit Lissabon. Het laatste groepsduel van Barcelona is over twee weken bij het sterker geachte Bayern en de Catalanen willen daarom nog vanavond Benfica definitief achter zich laten.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Busquets, De Jong, Nico, Gavi; Demir, Depay en Jordi Alba