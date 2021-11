Ten Hag: ‘De media gaan daar volledig aan voorbij, dit is een trotse cultuur’

Dinsdag, 23 november 2021 om 19:24 • Dominic Mostert

Erik ten Hag verwacht een getergd Besiktas in de Champions League-wedstrijd van woensdagavond. De trainer van Ajax kan zich niet vinden in het idee dat Besiktas ‘nergens meer voor speelt’, nu de club uit Istanbul slechts een minimale kans maakt op overwintering in Europa. Volgens Ten Hag zal Besiktas tot het bot gemotiveerd zijn om een goed resultaat te boeken voor eigen publiek.

“In Nederland denken de media dat Besiktas nergens meer voor speelt. Maar dan kennen ze de cultuur hier niet”, maakt Ten Hag duidelijk op de persconferentie. “Daar gaan ze volledig aan voorbij. Dit is een eergevoelige cultuur, een trotse cultuur, waarin deze wedstrijd wordt gezien als een kans om zelfvertrouwen te tanken en weer in het juiste ritme te komen. Die zullen tot de toppen van hun tenen geladen zijn om morgen van Ajax te winnen. Als wij net zo gaan denken als de media, dan hebben we morgen een heel zware en moeilijke avond.”

Besiktas is na vier wedstrijden nog puntloos. Om als derde te eindigen en verder te gaan in de Europa League, moet de club winnen van Ajax en moet Borussia Dortmund woensdagavond verliezen van Sporting Portugal. Op de slotdag zal Besiktas vervolgens met 1-2 of een grotere uitslag moeten winnen op bezoek bij Borussia Dortmund. “Besiktas is een ploeg die vecht voor zijn laatste kans”, beseft Ten Hag. “Je kent ook de cultuur van dit land: ze zijn voetbalgek en de ploeg staat onder druk als ze geen punten pakken.”

“Het wordt een moeilijke wedstrijd voor ons. We zullen top moeten zijn om hier een resultaat te halen”, benadrukt Ten Hag. Aanvaller Steven Berghuis, ook aanwezig op de persconferentie, is in ieder geval niet van plan om zich te laten intimideren door de supporters op het Vodafone Park. “Als het fluitsignaal gaat, ben je daar niet zo mee bezig. We moeten onverstoorbaar zijn en helemaal niet reageren. We moeten ons richten op wat we moeten doen als team.”