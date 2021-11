Dinsdag, 23 november 2021 om 18:52 • Laatste update: 19:13

De wedstrijd tussen Villarreal en Manchester United is dinsdagavond later begonnen dan gepland. Het Champions League-duel zou om 18.45 uur beginnen, maar scheidsrechter Felix Brych kende problemen met zijn technische hulpmiddelen.

De apparatuur die hij gebruikt om te communiceren met zijn assistenten werkte niet; vermoedelijk waren de batterijen leeg. Om 18.50 uur betrad Brych de catacomben om een oplossing te zoeken. De spelers van beide clubs trapten de bal rond op het veld; om 18.52 uur keerde Brych terug op het veld om de wedstrijd alsnog op gang te brengen.

A communication issue has caused a delay in Villarreal ???? Ronaldo and co. will have to wait a bit to kick off the Michael Carrick era ?? pic.twitter.com/p08nYqqO3z