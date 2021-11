Erik ten Hag gaat sleutelen aan opstelling van Ajax tegen Besiktas

Dinsdag, 23 november 2021 om 18:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:41

Erik ten Hag voert wijzigingen door in de opstelling van Ajax tegen Besiktas. De trainer kondigt op de persconferentie aan dat 'andere spelers de kans gaan krijgen', zonder in detail te treden. Hij wil echter wel meer zien van zijn ploeg dan in vorige wedstrijden waarin werd gerouleerd. Ten Hag doelt op het puntenverlies in de wedstrijden tegen Heracles Almelo (0-0) en Go Ahead Eagles (0-0), toen hij enkele wijzigingen doorvoerde.

Ajax is al zeker van overwintering en nagenoeg zeker van groepswinst. Toch voert Ten Hag de druk op, aan de vooravond van de wedstrijd in Istanbul. "Wij willen winnen. Wij moeten winnen. Tegen een ploeg die vecht voor zijn laatste kans", geeft Ten Hag aan. "Je kent ook de cultuur van dit land: ze zijn voetbalgek en de ploeg staat onder druk als ze geen punten pakken. Het wordt een moeilijke wedstrijd voor ons. We zullen top moeten zijn om hier een resultaat te halen."

Ajax treedt niet aan met dezelfde elf als zondag tegen RKC Waalwijk (0-5 zege), al is het onduidelijk hoeveel wijzigingen gedaan worden. "De vorige keren dat we andere spelers de kans gaven, hebben we niet thuisgegeven. Dat irriteert me mateloos. Er staat morgen een heel goed elftal op het veld, net als de vorige keren. Maar we hebben toen niet gepresteerd en gewonnen", aldus Ten Hag. "De selectie moet zich morgen bewijzen, of wij sterk samen zijn. Die stap moeten wij gaan zetten."

Ten Hag geen beroep doen op Edson Álvarez, die een schorsing uitzit. "Edson moeten we noodgedwongen gaan wisselen. Verder houd ik ook rekening met klachten die jongens hebben. Verder kijken we naar het verder ontwikkelen van de ploeg. We willen ze nieuwe tactieken bijbrengen en in andere samenstellingen laten spelen, zodat we nog gevarieerder kunnen spelen", aldus Ten Hag, die niet wil verklappen welke spelers klachten hebben. "Nee, omdat ik daarmee mijn opstelling prijsgeef. Mijn spelers gaan het eerst horen. Jullie gaan het morgen zien."

Doorgaans zegt Ten Hag alleen spelers mee te nemen die fit genoeg zijn voor een basisplek. Daar wijkt hij naar eigen zeggen niet van af. "Ze hebben klachten, maar ze kunnen wel starten", zegt hij over de spelers die hij overweegt op de bank te zetten. "Er komt nog een heel zware decembermaand, met heel veel wedstrijden, waarin we fit moeten zijn." Het speelt volgens Ten Hag niet mee dat wisselspelers als Nicolás Tagliafico en David Neres kort voor het openen van de winterse transfermarkt in de etalage gezet kunnen worden met speeltijd in de Champions League. "Nee, dat is geen overweging. Het is een overweging om het elftal te ontwikkelen."