Carrick haalt bezem door opstelling: Van de Beek in plaats van Fernandes

Dinsdag, 23 november 2021 om 17:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:06

Donny van de Beek heeft een basisplaats in de Champions League-wedstrijd tussen Villarreal en Manchester United. De middenvelder verschijnt voor het eerst sinds de EFL Cup-wedstrijd tegen West Ham United (22 september) aan de aftrap in een officiële wedstrijd. Interim-trainer Michael Carrick leidt zijn eerste wedstrijd als eindverantwoordelijke. Arnaut Danjuma staat bij Villarreal in de basis. Het duel begint om 18.45 uur in Estadio de la Cerámica.

Carrick, de tijdelijke opvolger van Ole Gunnar Solskjaer, voert meerdere wijzigingen door ten opzichte van de verloren competitiewedstrijd tegen Watford (4-1). Hij kan niet beschikken over Luka Shaw, waardoor Alex Telles aantreedt als linksback. Nemanja Matic, Bruno Fernandes en Marcus Rashford zijn hun basisplek kwijt, waardoor ruimte is ontstaan voor Fred, Van de Beek en Anthony Martial. Cristiano Ronaldo behoudt zijn basisplek in de voorhoede.

Paul Pogba en Raphaël Varane zijn vanwege een blessure niet beschikbaar, terwijl Mason Greenwood positief is getest op het coronavirus. Bij Villarreal was de inzetbaarheid van Danjuma twijfelachtig. De international van Oranje ontbrak zaterdag in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo (1-1) vanwege een blessure. Voor controleur Étienne Capoue gold hetzelfde. Beide spelers blijken echter fit genoeg voor een basisplaats in de ploeg van Unai Emery.

Manchester United en Villarreal hebben allebei zeven punten verzameld uit de eerste vier groepswedstrijden. Een overwinning is voor beide clubs genoeg om zeker te zijn van plaatsing voor de volgende ronde, mits Atalanta niet zegeviert op bezoek bij Young Boys.

Opstelling Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Capoue, Parejo, Trigueros; Moi Gómez, Danjuma, Yeremi

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles; Fred, McTominay; Sancho, Van de Beek, Martial; Ronaldo