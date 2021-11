Gertjan Verbeek per direct ontslagen als trainer van Almere City

Dinsdag, 23 november 2021 om 17:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:56

Gertjan Verbeek is ontslagen als trainer van Almere City, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie bekend. Volgens de club is er onvoldoende vertrouwen om de teleurstellende resultaten die tot op heden zijn geboekt op korte termijn om te draaien. Almere City gaat op zoek naar een opvolger. In de tussentijd neemt de huidige technische staf de honneurs waar, valt te lezen in de verklaring.

"Na een aantal intensieve gesprekken in de afgelopen dagen hebben hoofdtrainer Gertjan Verbeek en directie en Raad van Commissarissen van Almere City in goed overleg besloten om een punt te zetten achter de samenwerking", meldt de club dinsdagmiddag via de officiële kanalen. "Er is vanuit beide kanten veel energie gestoken in het ingezette proces, echter is de gezamenlijke conclusie dat dat nu stokt. Beide partijen hebben er onvoldoende vertrouwen in dat dit op korte termijn kan worden omgebogen."

Het nieuws werd in eerste instantie naar buiten gebracht door De Telegraaf, waarna de Flevolanders snel met een officiële bevestiging kwamen. Almere City kent een uiterst teleurstellend seizoen en is momenteel terug te vinden op de achttiende plek in de Keuken Kampioen Divisie met 13 punten uit 16 duels. Van de laatste twaalf officiële duels werd er slechts één gewonnen. Verbeek baarde opzien met zijn uitspraken na afloop van de wedstrijd van afgelopen vrijdag, toen zijn ploeg op eigen veld met 0-2 verloor van MVV Maastricht.

"Het was een heel slechte wedstrijd van onze kant, waarin we zestig minuten lang niks afdwongen. Het was ondermaats, zeker voor een thuiswedstrijd. We mogen eigenlijk blij zijn dat er geen supporters waren. Het is te gek voor woorden dat ik dat al zeg”, aldus een kritische Verbeek voor de camera van ESPN. "We kwamen na rust knullig op achterstand. Het was zo’n wedstrijd waarin we nog wel een penalty kregen, maar die ging er ook niet in. Als je dan ziet hoe die tweede tegengoal tot stand kwam, dan denk je haast aan sabotage."

Verbeek doelde daarmee op de breedtepass van Ramon Leeuwin, die de bezoekers in staat stelde om het duel tien minuten voor tijd in het slot te gooien via Sven Blummel. De oefenmeester werd in juni van dit jaar aangesteld als trainer van Almere City, maar kreeg de Flevolanders nooit aan het draaien. Het was voor Verbeek, die eerder onder meer bij Feyenoord, FC Twente en AZ aan het roer stond, zijn eerste trainersklus sinds hij vorig jaar zijn contract bij Adelaide United liet ontbinden. Naast zijn werk als hoofdtrainer is Verbeek ook regelmatig te zien als analist bij ESPN.