Berichtgeving vanuit Napels biedt kansen voor Cyriel Dessers

Dinsdag, 23 november 2021 om 17:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:13

Victor Osimhen staat de komende drie maanden aan de kant door een medische ingreep, zo meldt Napoli via de officiële clubkanalen. De Nigeriaanse aanvaller kwam zondag tijdens het Serie A-duel met Internazionale (3-2 verlies) hard in botsing met Milan Skriniar en liep daarbij breuken in zijn jukbeen en zijn oogkas op. Door de operatie mist Osimhen de Afrika Cup, die in januari en februari op het programma staat, waardoor Cyriel Dessers wellicht mag hopen op een oproep van de Nigeriaanse bondscoach.

Osimhen kon de wedstrijd tegen Inter na de botsing met Skriniar niet vervolgen. Vanwege breuken in zijn jukbeen en oogkas heeft de aanvaller dinsdagochtend een operatie ondergaan, waarbij metalen plaatjes en schroefjes zijn aangebracht in het gelaat van de aanvaller. De Nigeriaan is naar verwachting drie maanden uit de roulatie, waardoor de komende editie van de Afrika Cup, die van 9 januari tot en met 6 februari plaatsvindt, aan hem voorbij gaat. De aanvalsleider was tijdens de afgelopen interlandperiode nog trefzeker voor Nigeria tijdens WK-kwalificatiewedstrijden tegen Liberia (0-2 winst) en Kaapverdië (1-1).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De afwezigheid van Osimhen is een flinke aderlating voor bondscoach Gernot Rohr, maar biedt wellicht perspectief voor Dessers, die bij Feyenoord bezig is aan een sterk seizoen, zij het als invaller. De Nigeriaanse aanvaller met Belgische roots maakte vorig jaar zijn debuut voor de nationale ploeg van Nigeria in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Tunesië. Vier dagen eerder zat hij ook bij de wedstrijdselectie voor de oefeninterland tegen Algerije, maar bleef hij negentig minuten op de bank. Rohr heeft in de voorhoede verder onder meer de keuze uit Kelechi Iheanacho (Leicester City) en Paul Onuachu (KRC Genk).

Niet alleen voor Rohr komt de lange afwezigheid van Osimhen ongelegen. Ook voor Napoli zal het gemis van de aanvaller groot zijn in de strijd om de landstitel. Osimhen steekt dit seizoen in blakende vorm en was in veertien wedstrijden goed voor negen goals. In de Serie A staat zijn teller tot dusver op vijf treffers. Door de nederlaag tegen Internazionale van afgelopen zondag verloren i Partenopei hun ongeslagen status in de Serie A. Met 32 punten uit 13 duels houdt Napoli AC Milan vooralsnog op doelsaldo achter zich. Inter volgt op de derde plek met vier punten minder.