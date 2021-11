‘Manchester United legt eerste contact met Mauricio Pochettino’

Dinsdag, 23 november 2021 om 16:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:36

Manchester United heeft voor het eerst contact gezocht met Mauricio Pochettino, weet Santi Aouna dinsdag te onthullen. De journalist van Foot Mercato schrijft dat de Engelse club, die op zoek is naar een vervanger voor de zondag ontslagen Ole Gunnar Solskjaer, bereid is om een afkoopsom voor de trainer van Paris Saint-Germain te betalen, mocht de club uit Parijs mee willen werken aan een vroegtijdig vertrek.

Volgens bovengenoemde journalist is PSG alleen bereid om Pochettino te laten gaan indien ze een vervanger in huis hebben gehaald. Zinédine Zidane wordt gezien als de nummer één kandidaat, maar de oud-middenvelder heeft recentelijk aangegeven zijn voorkeur te geven aan een baan als bondscoach bij de Franse nationale ploeg. De selectie van PSG zou het naar verluidt wel zien zitten om Zidane voor de groep te krijgen. De oud-international stond ook even op het lijstje van United, maar heeft de Engelse grootmacht laten weten geen interesse te hebben.

Manchester Evening News beweert dat Pochettino bereid is om halverwege het seizoen naar Old Trafford te komen om zijn droom te vervullen. Gezegd wordt dat de Argentijn, die zijn stempel nog niet echt op het spel van zijn sterrenploeg weet te drukken, ongelukkig is in een hotel in Parijs en graag zou terugkeren naar Engeland. De oefenmeester zou echter een afkoopsom van een slordige twaalf miljoen euro in zijn contract hebben bij PSG. Pochettino staat sinds januari van dit jaar aan het roer bij PSG en heeft in Parijs nog een contract tot de zomer van 2023. De 49-jarige oefenmeester heeft echter geen geweldige band met sportief directeur Leonardo

De naam van Pochettino staat al langer op het lijstje bij Manchester United. Hij was in de zomer van 2019 - toen hij nog manager van Tottenham Hotspur was - in beeld om de definitieve opvolger van de ontslagen José Mourinho te worden. Manchester United besloot toenmalig interim-manager Solskjaer echter in het zadel te houden. Naast Pochettino en Zidane vielen de afgelopen dagen ook de namen van Brendan Rodgers (Leicester City), Julen Lopetegui (Sevilla) en Erik ten Hag (Ajax). Goal stelt dat Pochettino bij een club zou willen werken waar hij veel invloed kan uitoefenen op de besluitvorming.