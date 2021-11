AZ kondigt in statement strafrechtelijk onderzoek aan na ongeregeldheden

Dinsdag, 23 november 2021 om 15:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:34

De politie start een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de ongeregeldheden rond de Eredivisie-wedstrijd tussen AZ en NEC (1-1) van afgelopen zaterdag, zo maakt de club uit Alkmaar bekend via een officieel statement. Tijdens het duel drong een groep supporters van de thuisploeg het AFAS Stadion binnen om vuurwerk af te steken en het veld te betreden. Volgens AZ, die het statement in gezamenlijkheid met de voetbalvierhoek publiceert, is 'een grens overschreden'.

De wedstrijd tussen AZ en NEC werd in de zeventiende minuut tijdelijk gestaakt. Volgens de Alkmaarse club vond er 'een georganiseerde actie plaats door 'supporters' die het stadion binnendrongen'. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken, dat werd gericht op politiemensen en stewards. Ook braken de fans door de hekken en begaven ze zich op de rand van het speelveld, om niet veel later het stadion weer te verlaten. De politie start naar aanleiding van de ongeregeldheden een strafrechtelijk onderzoek, onder leiding van het OM.

“Het gaat hier om vormen van geweld en intimidatie die niet getolereerd kunnen worden, zo vindt de vierhoek. De actie is door medewerkers van AZ in en om het stadion als intimiderend en bedreigend ervaren. Ook is er materiële schade aangericht”, zo valt te lezen in het statement. “Daarnaast heeft de vierhoek zorgen over het zeer gevaarlijke vuurwerk dat tijdens de actie is afgestoken. Het vuurwerk dat wordt gebruikt kan voor ernstig lichamelijk letsel zorgen. De vierhoek vraagt zich af of deze ’supporters’ zich wel realiseren hoe gevaarlijk dit soort vuurwerk is.”

Vanwege de huidige coronamaatregelen wordt er in heel Nederland momenteel zonder publiek gespeeld. Volgens de vierhoek kan dit echter nooit aanleiding zijn voor dit soort acties. “De leden van de vierhoek hebben besproken dat ze samen zullen optrekken tegen groeiend voetbalgeweld. Elk lid van de vierhoek neemt daarbij de benodigde maatregelen.” AZ-NEC was niet de enige wedstrijd waar afgelopen weekend supporters het stadion binnendrongen. Ook de wedstrijd tussen SC Cambuur en FC Utrecht (2-1) werd zondagavond geteisterd door ongeregeldheden, net als het duel tussen Heracles Almelo en Fortuna Sittard (3-1) zaterdag.