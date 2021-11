Restant MVV Maastricht - Roda JC maandagmiddag afgewerkt

Dinsdag, 23 november 2021 om 15:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:23

Het restant van de gestaakte wedstrijd tussen MVV Maastricht en Roda JC wordt aanstaande maandag afgewerkt, zo hebben beide clubs bekendgemaakt. De Limburgse derby werd op vrijdag 29 oktober op slag van rust gestaakt, toen supporters van beide ploegen de confrontatie met elkaar zochten. Daarbij werd onder andere met vuurwerk gegooid en belandde een deur op het veld. Scheidsrechter Joey Kooij besloot het duel te staken en vervolgens niet meer te hervatten.

Bij een 0-0 stand werd er op slag van rust vuurwerk vanuit het vak van Roda JC op het veld gegooid, waarna ook aanhangers van de thuisclub met vuurwerk gooiden. Daarnaast hebben supporters getracht het veld te betreden en zouden er spelers door fans van MVV bespuugd zijn. De ME moest op het veld komen. Het gooien van vuurwerk vanuit beide supportersvakken was voor arbiter Joey Kooij aanleiding om het duel in Maastricht stil te leggen. Het duel werd in eerste instantie voor minstens dertig minuten gestaakt, maar na overleg besloot Kooij dat de wedstrijd niet hervat kon worden.

Vuurwerk vanuit beide supportersvakken het veld op en dus is de Limburgse derby voorlopig ????????????????! ?? ESPN 3 #?? #mvvrod pic.twitter.com/UK0Bfzf7gM — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2021

Dinsdag hebben beide clubs bekendgemaakt dat het duel op last van de burgemeester van Maastricht op maandag 29 november om 13.00 uur zal worden uitgespeeld. "Vanwege de coronamaatregelen van de overheid kunnen bij dit duel geen supporters aanwezig zijn", luidt de berichtgeving. "Het restant van de wedstrijd wordt uitgespeeld onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden. Dit betekent dat onder andere met dezelfde spelers als ten tijde van het staken wordt gestart." Dennis Higler is aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd al duidelijk dat supporters van beide clubs vuurwerk hadden meegenomen naar het stadion. Jurgen Streppel, trainer van Roda JC, sprak in gesprek met ESPN zijn zorgen uit over het de gespannen sfeer. "Laten we het binnen de perken houden. Als ik eerlijk ben, houd ik mijn hart ervoor vast. Wat daar gebeurt, dat kan eigenlijk niet. Er lopen mensen bijna voor onze kleedkamer langs en er staat één suppoost. Ja, jongens… Laten we hopen dat het goed gaat", aldus de oefenmeester in aanloop naar het duel.