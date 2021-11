Man die Payet bekogelde met flesje doet zijn verhaal vanuit de rechtbank

Dinsdag, 23 november 2021 om 14:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:37

De supporter van Olympique Lyon die zondag een flesje water naar het hoofd van Dimitri Payet gooide, heeft via zijn advocaat zijn kant van het verhaal gedaan. De man bleek geen lid te zijn van een supportersgroep en geen seizoenkaarthouder. Ook was hij niet bekend bij de politie. De man werd zondagavond meteen gearresteerd, toen hij in de wedstrijd tussen Lyon en Olympique Marseille na vijf minuten spelen met een vol flesje water het hoofd van Payet raakte.

Le Parisien meldt dat de supporter maandag in voorlopige politiehechtenis is geplaatst en is doorverwezen naar de openbaar aanklager voor zijn vonnis. Deze diende dinsdag in de rechtbank in Lyon. "Hij betreurt het ten zeerste, voor iedereen", verklaart advocaat Me Metaxa namens diens cliënt. "Voor de club, de speler en het publiek. Hij is een terneergeslagen man. Hij is bekend met alle feiten. Hij is geen lid van supportersgroep Bad Gones. Hij is een klassieke fan van vroeger. Hij gaat al twintig jaar naar het stadion, zo'n vijftien keer per jaar. Er is nooit een incident geweest. Hij volgde de opmars van de club richting de Ligue 1 en de kampioenschappen."

Volgens de raadsman was zijn cliënt zich niet meteen bewust van de ernst van zijn actie en was het niet zijn bedoeling om de middenvelder van Olympique Marseille te raken. "Toen hij zag dat het onrustig werd op de tribune, pakte hij een flesje water. Tussen het in de richting van de speler gooien en het raken ervan, zit een nuance. Hij geeft zichzelf de schuld." Het strafblad van de cliënt zou een vermelding bevatten voor het stelen van goederen, zo'n tien jaar geleden. De supporter is afkomstig uit Vaulx-en-Velin, een buitenwijk in Lyon, en werkt in de schoonmaaksector.

Me Metaxa plaatste dinsdag in de rechtbank de vraag waarom er geen netten hingen rond het veld. "Waarom zijn die niet geplaatst? Hoe kunnen supporters met flessen op de tribune komen?", vroeg de raadsman zich af. Payet heeft ondertussen een aanklacht ingediend tegen de man. De middenvelder van Marseille verklaarde maandag bij de politie dat hij nog steeds in shock was. "Ik kon de wedstrijd echt niet hervatten. Ik ben nog steeds ontdaan. Ik ben bang om in de toekomst nog vaker corners te moeten nemen als we een uitwedstrijd spelen", luidde de verklaring van Fransman bij de Franse autoriteiten.

De wedstrijd tussen Lyon en Marseille in de Ligue 1 werd zondagavond gestaakt nadat Payet in de vierde minuut een corner wilde nemen. De aanvoerder van Marseille kreeg een vol flesje water tegen zijn hoofd gegooid en lag vervolgens met pijn op het gras. Scheidsrechter Ruddy Buquet besloot de wedstrijd stil te leggen. Een kleine twee uur later werd besloten om het duel niet te hervatten. De spelers van Marseille weigerden verder te spelen. Lyon moet minstens één thuiswedstrijd zonder publiek spelen. De disciplinaire commissie van de Ligue 1 onderzoekt in hoeverre de club schuldig is aan het incident van zondagavond en verwacht op woensdag 8 december met een uitspraak te komen.