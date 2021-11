Guus Hiddink blijft actief en neemt functie van Frank de Boer over

Dinsdag, 23 november 2021 om 14:53 • Laatste update: 15:38

Guus Hiddink wordt de nieuwe voorzitter van de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal besloot twee maanden geleden definitief te stoppen als trainer. Hiddink neemt de rol over van Frank de Boer, die afgelopen zomer na het EK stopte als bondscoach en toen ook zijn functie bij de CBV neerlegde.

“Ik ben verheugd dat ik mijn in alle jaren opgebouwde kennis en ervaring in kan zetten voor jonge talentvolle trainers/coaches”, zegt Hiddink op de website van de vereniging CBV. “Mede hiermee hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ons mooie vak van trainer/coach.” De oud-trainer komt in een mooie rij namen te staan. Eerdere voorzitters van de CBV waren de huidige bondscoach Louis van Gaal, Leo Beenhakker, Foppe de Haan, Han Berger, Ronald Koeman en De Boer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook de CBV is content met de benoeming van Hiddink. "Guus Hiddink heeft Nederland mede op de voetbalkaart gezet, een wereldburger die overal successen heeft gehad als trainer/coach en de vakvereniging is er trots op dat Guus zijn ervaring gaat delen met het huidige trainerscorps", luidt de reactie van de vereniging Coaches Betaald Voetbal. Met de benoeming van Hiddink, die zich de zevende voorzitter in het bestaan van de vereniging mag noemen, komt het huidige bestuur van de CBV uit zeven leden te bestaan. De oud-trainer werkte tijdens zijn carrière in de afgelopen veertig jaar voor onder meer PSV, Real Madrid, het Nederlands elftal, Zuid-Korea, Australië, Rusland en Chelsea.

Hiddink maakte twee maanden geleden bekend een punt achter zijn trainerscarrière te zetten. De 74-jarige oud-coach was het laatst actief als technisch directeur en bondscoach van Curaçao, maar verraste presentator Johnny de Mol in het praatprogramma HLF8 met de boodschap dat hij had besloten om die functie te verlaten. De boodschap van Hiddink zorgde voor verbazing bij De Mol, die nog eens vroeg aan Hiddink of ‘het klaar is’. De oefenmeester antwoordde daar bevestigend op. Op de vraag of Hiddink nog een ‘Dick Advocaatje’ gaat doen, ‘ergens in een ver land’, volgde een 'nee'.