Randy Wolters: ‘Die president spuugde hem vol in zijn gezicht’

Dinsdag, 23 november 2021 om 13:37

Randy Wolters is voor velen een bekend gezicht vanwege zijn verleden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Nadat hij vorig jaar een roerige periode meemaakte op het tweede niveau van Griekenland bij AO Xanthi, is de in Leiden geboren vleugelaanvaller sinds de zomer transfervrij. In gesprek met Voetbalzone vertelt Wolters onder meer over het avontuur dat hij vorig jaar meemaakte in Griekenland.

De 31-jarige Wolters beleefde afgelopen jaar in Griekenland zijn tweede buitenlandse avontuur, nadat hij eerder in Schotland voor Dundee FC speelde. “Griekenland was fantastisch man! Jammer dat het maar voor een seizoen was”, vertelt Wolters. "Het gekste wat ik heb meegemaakt, was de wedstrijd tegen Ionikos. Dat was een concurrent. Die president (van Ionikos, red.) kwam langs ons lopen. Een kaal mannetje op sandalen, dus ik dacht: wat moet hij dan? Hij spuugde onze nummer tien vol in zijn gezicht. Er was wat heen en weer gegaan in de eerste wedstrijd, de zoon van die president speelde ook bij Ionikos."

"Ik werd helemaal wild natuurlijk en toen zei de teammanager ‘Randy, take it easy.’ Ik wist niet dat hij de president was, dus we wilden erop duiken. De teammanager hield ons tegen. 'Dat zie je zo wel', zei hij”, vervolgt Wolters met een lach. "Toen liepen we naar de kleedkamer, stond daar een mannetje of vijftig van de harde kern van die club in de gang. Ze intimideerden ons een beetje en scholden ons uit. Als iemand wat had gedaan, was het gekkenhuis geweest.”

Ook de kwaliteit van de velden was soms niet om over naar huis te schrijven. “Wij waren in de competitie vaak de favoriet. Als we dan ergens een uitwedstrijd hadden, was het gras een maand niet gemaaid en was het veld overvloedig besproeid zodat het heel drassig was. Alles om te winnen.” Na in een seizoen dertien wedstrijden voor Xanthi te hebben gespeeld, liet Wolters Griekenland afgelopen zomer achter zich.

De voormalig aanvaller van FC Utrecht, FC Emmen, FC Den Bosch, VVV-Venlo, Go Ahead Eagles en ADO Den Haag zit sinds zijn vertrek bij Xanthi zonder club. Wat zijn kwaliteiten zijn? “Ik ben een hele gezellige jongen voor de club" zegt hij met een knipoog. ‘Ik wil gewoon weer lekker voetballen. Ik heb gif, een goede voorzet, snelheid. Dat weet iedereen wel.”