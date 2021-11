Éric Abidal probeert huwelijk met meelijwekkende post te redden

Dinsdag, 23 november 2021 om 13:26

Éric Abidal legt zich niet zonder slag of stoot neer bij de echtscheiding die door zijn vrouw Hayet is aangevraagd. De oud-linksback van Barcelona stuurt op Instagram een tamelijk absurde liefdesverklaring de wereld in, waarin hij vraagt om vergiffenis. "Hayet, vergeef me", zo opent Abidal zijn post.

"Wat je beslissing ook is, je blijft in mijn ogen de vrouw van mijn leven, en vooral de moeder van onze geweldige kinderen", aldus Abidal, van wie bekend is dat hij zich lang geleden bekeerde tot de islam. In zijn verklaring gebruikt de oud-international van Frankrijk ook meerdere Arabische termen die daaraan gerelateerd zijn. "Ik verdien deze vernedering, zelfs als ik eraan sterf. El hamdouli'allah (Ere aan God, red.). Inshallah (bij Gods wil, red.) zul je me op een dag vergeven." Hij sluit af met de hashtag #loveyoutothemoonandback. Het stel is overigens sinds 2007 getrouwd en heeft drie dochters.

Hayet Abidal kondigde afgelopen vrijdag in de Franse pers aan te gaan scheiden van haar man, die heeft opgebiecht een overspelige relatie te hebben gehad met Paris Saint-Germain-speelster Kheira Hamraoui. Laatstgenoemde werd begin november slachtoffer van een brute aanval door twee gemaskerde mannen. Hamraoui werd uit haar auto getrokken en met ijzeren staven op haar armen en benen geslagen. De Franse politie vond uit dat de telefoon van Hamraoui op naam stond van Éric Abidal. De oud-voetballer bekende daarna aan zijn vrouw vreemd te zijn gegaan. Het onderzoek naar de zware mishandeling van Hamraoui loopt nog.