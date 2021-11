Peter Hyballa ziet rampscenario voor derde keer in 2021 uitkomen

Dinsdag, 23 november 2021 om 12:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:49

Ook het nieuwste trainersavontuur van Peter Hyballa was geen lang leven beschoren. De 45-jarige trainer is door Türkgücü München al na zeven wedstrijden ontslagen, zo maakt de club uit de 3. Liga wereldkundig. De slechte resultaten zijn de directe aanleiding voor het wegsturen van de oefenmeester. Het is voor de derde keer in 2021 dat Hyballa vertrekt bij een club.

Hyballa was pas sinds 22 september in dienst bij de Duitse derdeklasser. De oefenmeester werd aangesteld toen Türkgücü op de tiende plek in de competitie stond, maar na vijf nederlagen in zeven duels is de club afgezakt naar de zestiende plaats. "De resultaten van de afgelopen wedstrijden hebben ons ertoe aangezet om onze samenwerking met Peter Hyballa op dit punt te beëindigen", zo luidt de verklaring van directeur Max Kothny. "We danken Peter voor zijn onvermoeibare inspanningen en wensen hem het allerbeste en veel succes in de toekomst."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarmee vertrekt Hyballa voor de vierde keer op rij na een uiterst kortstondig dienstverband als trainer bij een club. Begin 2020 vertrok hij na vijf maanden bij NAC Breda vanwege een conflict met technisch manager Tom Van Den Abbeele. Aan het eind van 2020 werd de Duitser aangesteld bij het Poolse Wisla Kraków, dat hem in mei na een klein half jaar ontsloeg vanwege de slechte resultaten. Deze zomer begon Hyballa aan een tweejarig dienstverband bij Esbjerg fB. Na een breed uitgemeten conflict met de spelers van de Deense club, die de coach onder meer beschuldigden van mishandeling, vertrok hij binnen twee maanden.