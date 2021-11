Toptransfer houdt sc Heerenveen financieel op het juiste pad

Dinsdag, 23 november 2021 om 12:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:57

SC Heerenveen heeft in het afgelopen voetbalseizoen een nettowinst van ruim 2,8 miljoen euro geboekt, zo maakt de club dinsdagochtend bekend via de officiële kanalen. Ondanks de coronapandemie wist de Friese club mede dankzij de steun van de achterban toch zwarte cijfers te draaien.

Heerenveen heeft de winst over het boekjaar 2020/21 voornamelijk te danken aan de uitgaande transfer van Chidera Ejuke. De Nigeriaanse aanvaller vertrok augustus vorig jaar voor circa twaalf miljoen euro naar CSKA Moskou. Ejuke werd na Afonso Alves en Miralem Sulejmani, die jaren geleden voor respectievelijk 17 en 16,25 miljoen euro werden verkocht aan Middlesbrough en Ajax, de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis.

Heerenveen heeft de zwarte cijfers ook mede te danken aan de steun van de achterban. Na de eerste drie competitieduels hielden strenge coronamaatregelen van het kabinet de stadions de rest van het seizoen leeg. De Friese club mocht alleen in april als testevenement tegen PEC Zwolle weer een deel van de fans in het Abe Lenstra Stadion verwelkomen. Heerenveen verkocht hierdoor minder seizoenkaarten, maar toch bleven 8.600 supporters hun club trouw. Zij zagen (deels) af van compensatie voor gemiste wedstrijden. De nettowinst van 2,8 miljoen euro werd tevens geboekt door kostenbesparingen en overheidssteun (NOW en TVL).

“Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, maar de steun en de loyaliteit van onze supporters, sponsoren, vrijwilligers en iedereen die achter de club is blijven staan, was de afgelopen tijd meer dan ooit onmisbaar”, zegt Cees Roozemond, algemeen directeur van sc Heerenveen. “Ik ben er trots op dat onze trouwe achterban de club zo massaal is blijven steunen. Mede dankzij hen kunnen we optimistische cijfers presenteren in een loodzwaar coronajaar.”