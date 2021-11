‘Barcelona informeert naar Hakim Ziyech én afgegleden ploeggenoot’

Dinsdag, 23 november 2021 om 11:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:43

Barcelona is inderdaad in de markt voor Hakim Ziyech, zo bevestigt nu ook ESPN. De 28-jarige aanvallende middenvelder moet in januari de selectie van Xavi komen versterken. Ook Timo Werner kan inmiddels rekenen op belangstelling van Barça, dat al bij Chelsea zou hebben geïnformeerd naar de beschikbaarheid van het tweetal.

Ziyech en Werner gelden als alternatief voor Raheem Sterling, zo klinkt het. Barcelona probeerde afgelopen zomer al om de 26-jarige aanvaller weg te halen bij Manchester City, maar slaagde daar niet in. Gezien de huidige financiële situatie van Barça lijkt ook een nieuwe poging in januari kansloos: Sterling ligt tot medio 2023 vast en City heeft geen directe reden om afscheid te nemen van de Engelsman. Josep Guardiola doet regelmatig een beroep op Sterling, al zit hij vaker op de bank dan in vorige seizoenen.

Mogelijk maakt Barcelona meer kans bij Chelsea voor Ziyech of Werner. Eerstgenoemde kwam in 2020 voor veertig miljoen euro over van Ajax en wist nog niet geheel te overtuigen. Ziyech zit onder Thomas Tuchel vaker op de bank dan hem lief is. De offensieve middenvelder kende zaterdag tegen Leicester City (0-3) een sterke invalbeurt en leverde daarin een fraaie assist af. Werner zit sinds de komst van Romelu Lukaku eveneens regelmatig op de bank. De 25-jarige Duitser, die vorig jaar voor 53 miljoen euro werd overgenomen van RB Leipzig, is net terug van een spierverrekking en bleef zaterdag op de bank.

In Spanje klinken al langere tijd geluiden over de belangstelling van Barcelona voor Ziyech. Tuchel liet onlangs in reactie daarop weten absoluut niet mee te willen werken aan een vertrek of huurperiode van de voormalig Ajacied. "Op het moment denken we helemaal niet aan een mogelijk vertrek van Hakim in de winter", aldus Tuchel. "Ik heb daar met niemand over gesproken, dus dat zijn verzinsels van de media."