‘Diego Maradona werd om bizarre reden zonder hart begraven’

Dinsdag, 23 november 2021 om 11:29 • Laatste update: 11:59

Diego Maradona is zonder hart begraven, zo claimt Nelson Castro in het programma La Mesa de Juana Viale op de Argentijnse televisie. Castro - een Argentijnse journalist, die eveneens tien jaar lang als arts werkzaam is geweest - schreef recent een boek over de de gezondheid van Maradona: La Salud de Diego. In zijn onderzoek voor het boek is Castro er naar eigen zeggen achter gekomen dat Maradona uit angst voor diefstal zonder hart is begraven.

Maradona overleed op 25 november 2020 enkele weken nadat hij een hersenoperatie had ondergaan aan een harstilstand en werd begraven op de begraafplaats Bella Vista in Buenos Aires. Daar zou Maradona nu liggen zonder hart. “Er was een groep ultra’s van Gimnasia y Esgrima La Plata die het plan hadden om in te breken en het hart mee te nemen”, vertelt Castro. “Dat is er nooit van gekomen, omdat het zo’n enorm gedurfd plan was. Het werd opgemerkt dat dit zou gaan gebeuren, waardoor besloten is om zijn hart te verwijderen.”

“Dat is ook gebeurd om zijn hart te onderzoeken, omdat dit belangrijk was om de doodsoorzaak van Maradona vast te stellen. Dus alles wijst er nu op dat hij is begraven zonder hart”, legt Castro uit. Hij vertelt dat het hart van Maradona vijfhonderd gram woog, terwijl dit normaal gesproken driehonderd gram zou moeten zijn, “Zijn hart was niet alleen zo groot omdat hij een sportman is geweest, maar ook door de hartproblemen die hij eerder had gehad.”

Maradona kampte al langer met hartproblemen. Zo kreeg hij in 2004 een hartinfarct, dat veroorzaakt werd door een overdosis cocaïne. Volgens Castro had Maradona qua weerstand een sterk lichaam, daar andere mensen al eerder zouden zijn overleden aan de hartproblemen waarmee hij kampte. “Het probleem is dat Maradona nooit een goed herstel heeft doorgemaakt”, benadrukt Castro. Bij de autopsie van Maradona werd duidelijk dat hij eveneens te maken had met lever- en nierproblemen, als gevolg van zijn levensstijl.