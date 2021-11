Messi noemt één club specifiek na vraag over Champions League-kanshebbers

Dinsdag, 23 november 2021 om 10:38 • Laatste update: 11:58

Lionel Messi noemt specifiek Liverpool als hem gevraagd wordt naar de favorieten dit seizoen om de Champions League te winnen. De Argentijnse aanvaller wil tegelijkertijd ‘niet ontkennen’ dat Paris Saint-Germain goede papieren heeft om het miljardenbal te winnen. “Maar we hebben nog wat dingen nodig om echt een sterk team te worden”, geeft Messi te kennen in een interview met Marca.

“Iedereen zegt dat wij de grote favoriet zijn om de Champions League te winnen en ik zal niet ontkennen dat dat qua naam inderdaad het geval is”, beaamt Messi. “We hebben het voordeel dat we geweldige spelers hebben om de Champions League te winnen. Maar er zijn meer sterke teams, die een goede kans hebben. De Champions League is een hele moeilijke competitie, dat maakt het zo mooi en speciaal. De beste teams doen mee en het wordt steeds moeilijker om te winnen. Ja, we zijn een van de favorieten, maar niet de enige favoriet.”

Messi krijgt de vraag welke clubs hij als favoriet ziet voor de eindzege in de Champions League. “Liverpool is heel goed, ze zijn weer het Liverpool dat (in 2019, red.) de Champions League won. Dan heb je Manchester City, Bayern München, Real Madrid, Atlético Madrid. Er zijn veel teams die mee kunnen doen in de Champions League. Ik denk dat de verschillen in jaren niet zo klein waren, want er zijn verschillende clubs die kunnen winnen.”

“Real Madrid is altijd competitief, hetzelfde geldt voor Atlético. Dat zijn hele moeilijke ploegen om nu te treffen. Ze kennen de Champions League goed en weten hoe ze daarin moeten spelen, dus ze behoren zonder twijfel tot de favorieten”, legt Messi uit. “Barcelona zit momenteel in een fase van wederopbouw, met veel jonge spelers. Ik denk dat er betere teams dan Barcelona zijn, al betekent dat niet dat ze niet mee kunnen doen. Met de komst van Xavi zijn er nieuwe illusies ontstaan, die spelers kracht kunnen geven.”